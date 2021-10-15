【新股IPO】電動車開發商威馬汽車獲電盈、信德入股 CFO：傾向海外上市
新股IPO 18:23 2021/10/15
中國智能電動汽車開發商威馬汽車（WM Motor），於本月獲得電訊盈科 （00008） 、信德集團 （00242） 以及廣發信德入股，成功完成D+輪融資，集資超過3億美元（折合約23.4億港元）。有內媒報道指，公司合夥人兼首席財務官張然表示，下一步威馬汽車傾向在海外上市。
威馬汽車於2015年成立，其中一位創始人兼首席行政官沈暉曾出任吉利汽車 （00175） 副總裁、富豪汽車中國區董事長。公司旗下首款智能純電SUV威馬EX5在2018年9月量產交付，目前累積銷量超過5萬輛。而國內首款L4級無人駕駛的量產車型威馬W6，於今年4月起正式發售，截至7月，訂單總量已過萬。
而威馬汽車先後進行不下10輪融資，百度 （09888） 、騰訊 （00700） 、紅杉資本、上汽集團、上海國資等均為其股東。
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記者：梁安琪