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【新股IPO】威馬汽車據報最快今年底申請港股上市　計劃集資至少78億

新股IPO 19:02 2021/10/28

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威馬汽車最快今年底遞上市申請

中國智能電動汽車開發商威馬汽車（WM Motor），據報正在考慮從上海科創板轉戰港股，明年來港上市，初步計劃集資至少1億美元（折合約7.8億港元）。

據外電報道指，公司正在與瑞信商討有關上市事宜，最快會在今年底或明年初遞交上市申請。

威馬汽車在去年申請在上海科創板上市，今年初完成上市輔導，不過公司其後表示，科創板政策收緊，公司正在進行IPO排隊，因此上市時間未定。有內媒報道指，公司因上市材料審查中發現問題，包括被質疑科技含量不足、研發投入營收佔比不高、持續虧損等，因而暫緩科創板IPO的進程。

公司於本月獲得電訊盈科 （00008） 、信德集團 （00242） 以及廣發信德入股，成功完成D+輪融資，集資超過3億美元（折合約23.4億港元）。有內媒報道指，公司合夥人兼首席財務官張然表示，下一步威馬汽車傾向在海外上市。

威馬汽車於2015年成立，其中一位創始人兼首席行政官沈暉曾出任吉利汽車 （00175） 副總裁、富豪汽車中國區董事長。公司旗下首款智能純電SUV威馬EX5在2018年9月量產交付，目前累積銷量超過5萬輛。而國內首款L4級無人駕駛的量產車型威馬W6，於今年4月起正式發售，截至7月，訂單總量已過萬。

而威馬汽車先後進行不下10輪融資，百度 （09888） 、騰訊 （00700） 、紅杉資本、上汽集團、上海國資等均為其股東。

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記者：梁安琪

美股 港股 IPO 信德 吉利汽車（00175） 汽車 電動車 百度集團—SW（09888） 電訊盈科（00008） 信德集團（00242）

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