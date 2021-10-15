英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」

檢測是確認有否感染新冠肺炎的重要步驟，一旦失誤隨時釀成公共健康危機。英國伍爾弗漢普頓市的新冠病毒檢測機構近日出現醫療失誤，處理新冠病毒檢測樣本時發生錯誤，估計有4.3萬名新冠肺炎確診者取得錯誤陰性檢測結果，現已被勒令停業。英國衛生部正聯絡受影響民眾，呼籲他們再次做PCR測試。

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英國衛生安全局（UKHSA）早前接報，有民眾指在快速測試時結果呈陽性，但其後PCR檢測卻變成陰性結果，對此有所懷疑，遂決定對涉事公司Immensa Health Clinic展開調查。

UKHSA發現，約4.3萬人在9月8日至10月12日期間取得錯誤的陰性PCR檢測結果，大部分為西南部的英格蘭民眾。UKHSA續指，涉事檢測機構Immensa Health Clinic已被勒令停業，所有樣本經已轉移至其他機構處理。

國民保健服務（NHS） 檢測及追蹤系統（Test and Trace）正聯絡受影響民眾，並呼籲他們再次進行PCR檢測。

UKHSA 公共衛生事件主管約瑟帕（Will Welfare）醫生指，沒有證據表明PCR檢測或PCR檢測工具存在問題，呼籲民眾對其他檢測機構及檢測存在信心。

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來自英格蘭伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的Immensa Health Clinic與英國政府簽訂1.2億英鎊（約12.8億港元）合約，負責為民眾提供病毒檢測服務。機構已處理約40萬個樣本中，當中絕大多數屬陰性結果。

工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）質疑，Immensa Health Clinic於2020年5月成立，如此資歷是如何取得英國政府的1.2億英鎊巨額檢測項目，同時批評保守黨浪費納稅人的金錢。

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責任編輯：郭麗明