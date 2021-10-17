【無與輪比@iM網欄】造車新勢力 「三電」決定電動車成敗

香港的駕駛者——甚至道路使用者大概都知道，Tesla是香港最暢銷的乘用車，其遇見率之高，比金山郊野公園的猴子還高了不少。可是在全球而言，香港不太受落的比亞迪卻有力與Tesla分庭抗禮。受惠於中國這全球最大的汽車市場，比亞迪在今年7月，已超越Tesla，成為當月的新能源車銷量冠軍。

Tesla上月在中國銷售了5.6萬輛電動車，是上海廠房以來的單月最高；同期比亞迪銷量為7.11萬輛，按年增長近2.6倍。當然，電動車的銷量，直接反映的是廠方是否能應對市場的不同口味，Tesla只有兩個型號在售，相對擁有宋、漢、唐、秦等型號的比亞迪，Tesla已是絕不失禮。筆者一向認為，未來電動車企業的成敗，在於其對生產線供應鏈的管理，因為電動車比傳統汽車結構更簡單、車企亦少了很多傳統包袱。然而，就如「造車新勢力」中蔚來因零件及芯片供應問題，而影響八月份的交付跌至5千多輛，能否及時應對生產線上的挑戰，大概是車企的成敗關鍵。

另一關鍵在於「三電」的管控。電動車結構簡單，但要掌握電池技術、電機控制（摩打）、電控技術，卻半點不易。比亞迪是全球唯一掌握三電的企業（Tesla的電池均由第三方供應），這亦是它應對新勢力挑戰的最強護盾。事實上，很多大品牌均沒有自家製造電池，Tesla主要供應商為寧德時代、LG及松下；寶馬的供應商為三星SDI，但它們的門檻，在於電池組的管控，簡單而言，就是決定如何分配電能的管理系統，反而相對傳統汽車引擎技術之重要性，電機於電動車並非決定性的門檻。中國新能源汽車已佔整個市場逾一成江山，未來決定成敗的因素，電控技術應至為必要。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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