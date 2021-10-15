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旅行喼好好賣？ 新秀麗（01910）升逾4%破位可跟進

股市 18:17 2021/10/15

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外遊未開放，無礙行李喼銷情？新秀麗 （01910） 股價走勢強勁，經過9月下旬調整後，新秀麗股價重拾升勢，今日全日升逾4%，收報18.18元，破一個月高位，新秀麗股價前景點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整（附Time code）

Time code
00：00 - 外圍市況速覽　美股接近高位收市
02：10 - 港股ADR表現
02：24 - 亞洲外圍市況速覽
03：11 - 美國就業指數、生產物價指數（PPI）
03：50 - 美股反彈升500點後有力再上？
06：50 - 美股會橫行抑或急跌？
07：04 - 美股反彈　回調壓力減？
08：20 - 港股上日市況速覽
09：30 - 港股今日後市可跟外圍高開高收？
12：32 - 港股開市前市況速報
12：57 - 發改委開放燃煤發電價格限制，談電力企業影響，華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380）
15：57 - 華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 策略部署
17：37 - 國務院推高等教育改革文件，談對教育企業影響，中教 （00839） 、 中國東方 （00667） 、新高教 （02001）
22：38 - 教育股今日應高追？
24：07 - ET個股推介：海螺創業 （00586）
25：20 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 航運股已轉勢應沽貨離場？　
28：37 - 觀眾問股：中國中冶 （01618） 會否因限電放鬆有利股價？
30：20 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 仍有得升？
32：46 - 觀眾問股：中廣核電力 （01816） 短期內穩陣？
34：27 - 觀眾問股：小米 （01810） 27元有貨應怎部署？
38：21 - 觀眾問股：紫金 （2899） 12.4元有貨，應否繼續持有？
40：28 - 觀眾問股：江西銅業股份 （00358） 應否追入？
41：59 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 27元有貨，短線能否上 25元？
44：59 - 觀眾問股：兗州煤業 （1171） 16元有貨，能否重返買入價？
46：07 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 再有升勢？
48：48 - 觀眾問股：新特能源 （1799） 26元買入，有沒有機會重返買入價？
50：36 - 觀眾問股：持有康希諾生物－B （06185） 長線可轉藥明生物？ （02269）
55：06 - 觀眾問股：復星醫藥 （2196） 買入價 42元，中線有沒有機會重上買入價？
56：58 - 觀眾問股：洛陽玻璃 （1108） 前景如何？
58：23 - 觀眾問股：觀眾問股： 中石油 （0857） 4.05元買入，有沒有機會上 4.5元？
01：00：37 - 港股早段市況速報
01：03：12 - 汽車股造好　談比亞迪股份 （01211）
01：04：13 - 贛鋒鋰業 （01722） 、江西銅業股份 （00358） 、中興通訊 （00763） 、謝瑞麟 （00417） 發「盈喜」
01：05：09 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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