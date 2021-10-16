【細味醺徒@iM網欄】天美- 喝完竟全沒醉意的家常酒

「天美」是近期突然很火紅的銘柄，它主要推出特別純米及純米吟釀兩款酒，當中有不同入瓶方式的版本。這個酒造僅僅在2018年成立，沒有歷史包袱，釀酒的方式可說是代表了現代日本酒的風格 - 微炭酸加微酸的口味。這銘柄近月真的很火紅，火紅得我也按奈不住，立即買了這兩枝回來試試。

首次配搭錯誤有點失望

第一枝喝的，是它純米吟釀。那天拿了它去吃刺身壽司，期望較高，但喝下去，就是有點淡然的感覺。它不是差，但就是有點平凡，香氣不算華麗，米香不算很出，覺得與壽司刺身不是最佳的配搭。當下就沒有想過在專欄內介紹它，相片影了都放到一旁，但腦海卻一直在想是什麼細節出了問題。

▲ 天美純米吟釀

正因如此，第二瓶的特別純米酒，我放在家裡一直沒喝。後來想，這銘柄該配上一些較西式的食物，因為酸味較高，而且有微炭酸口感，配上味道太淡的食物，就會蓋過了食物的味道，這也許是上回配搭不成功的原因。所以，我一直把它存在雪櫃內，等待合適的機會再嚐。

▲ 天美特別純米

配西式食物甚佳

這個機會終於到來。朋友來我家作客，弄了一些炸春卷及法式麵包條，就問她想喝些什麼酒。她說不喜歡味道太甘口的酒，我就想起了它，不太甘口但帶酸酸的味道，配上炸物及西式食物或許不錯。開瓶時，瓶蓋有些氣體噴出，或許是微炭酸的效果。酒帶有黃色水果的香氣，第一口喝下去有些像喝香檳，後勁是微辛的米香。試想想，香檳味襯法式麵包條及炸物，應該不錯吧！喝至中段，其實它慢慢變化成較有口感的傳統清酒模式，酸味略降，米味開始較突出，口感越見澎湃，至喝完也完全沒有down。兩次「天美」的體驗，我的看法是它是一枝很好的家常酒，很合於日常在家中聚餐時飲用，很適合配家常菜或派對食物。而且，它還有一個特性，文末再談。

零醉感的15度原酒

還有一點很意想不到的，就是我喝了半瓶以上，竟然是零醉感！真的，是零醉感！而上一回也是一樣！先來一個免責聲明，我與太太俱沒醉感，那不等於其他人也一樣呢！

就是很奇怪，跑到網上去看看為什麼會這樣。其實也找不到一個很好的答案，唯一想到的，是酒藏使用不讓外氣進入的密封式的缸來進行發酵，這造法與大部份酒藏不同，而發酵的方式大概就決定了喝酒後會感覺較舒服還是會較有醉意，甚至睡得不好。看酒藏的介紹時，發現它的酒原來有一個特色，是酒體在開瓶後也可儲存多日，而每日酒體都會呈現不同的感覺，第一及第二天是微炭酸及果香的豐富口味；第三天在微炭酸散去後，甜味及旨味會湧現。正因如此，不少日本人會買一升瓶回家，分幾天喝，就是要感受它數日間的變化，有些人甚至把它儲起十多天去品味，相當有趣！下回就讓我買一瓶一升瓶回家來試試！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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