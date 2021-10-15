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【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元

環球經濟金融 18:16 2021/10/15

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Bitcoin（比特幣）近日升勢持續，再度逼近6萬美元大關，大行摩根士丹利行政總裁戈曼唱好Bitcoin。富達國際全球宏觀業務主管更稱，他保守預測Bitcoin於2023年可登上10萬美元大關。

【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人 【下一頁】

富達國際（Fidelity）全球宏觀業務主管蒂默（Jurrien Timmer）表示，Bitcoin升勢無需靠追勢頭的投資者帶動，他認為上述情況反映Bitcoin仍有各項因素帶動升幅，屬於良好信號。

蒂默預計Bitcoin於後年可升至10萬美元：

我對Bitcoin升至10萬美元，只是根據供應模型和需求模型的交叉點作出的一個保守估計。

（When I come up with $100,000 [for bitcoin prices], that's a conservative estimate based on the intersections of my supply model and my demand model）

【Bitcoin】Twitter准用比特幣打賞 暫僅限iOS用戶 【下一頁】

而摩根士丹利（Morgan Stanley）行政總裁戈曼（James Gorman）周四（14日）於公司財報會議上表示，他認為加密貨幣並非只是短暫熱潮，也不會就此於市場消失。

戈曼稱他不清楚Bitcoin應到達甚麼價值，但他認為支持Bitcoin背後的區塊鏈技術真實且強大，因此不會就此消失。

根據Coindesk數據顯示，Bitcoin於24小時內高見59,961美元，現回落至59,272美元，升3.3%。

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責任編輯：鄭錦玲

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