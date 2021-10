【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元

Bitcoin(比特幣)近日升勢持續,再度逼近6萬美元大關,大行摩根士丹利行政總裁戈曼唱好Bitcoin。富達國際全球宏觀業務主管更稱,他保守預測Bitcoin於2023年可登上10萬美元大關。

富達國際(Fidelity)全球宏觀業務主管蒂默(Jurrien Timmer)表示,Bitcoin升勢無需靠追勢頭的投資者帶動,他認為上述情況反映Bitcoin仍有各項因素帶動升幅,屬於良好信號。

蒂默預計Bitcoin於後年可升至10萬美元:

我對Bitcoin升至10萬美元,只是根據供應模型和需求模型的交叉點作出的一個保守估計。

(When I come up with $100,000 [for bitcoin prices], that's a conservative estimate based on the intersections of my supply model and my demand model)