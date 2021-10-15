【Uber】Uber香港升級保安功能　保障乘客及司機　偵測行程

網約乘車已流行了一段時間，無論司機還是乘客，愈來愈關乘車期間的安全保障。Uber 宣佈在港推出「無線 PIN 驗證功能」，以無線方式驗證行程，而「RideCheck 技術」亦將於今年底前推出，乘客可自由選擇開關該以上兩項功能。

▲ Uber 香港推出「無線 PIN 驗證功能」，核實司機及乘客身份；今年尾會加推「RideCheck」，偵測行車期間問題。

▲ 「核實你的行程」功能中，乘客可選擇只用於夜間行程。(網上截圖)

▲ 未來，乘客可選擇是否開啟「RideCheck」功能。(網上截圖)

使用耳機通話影響核實功能

「無線 PIN 驗證功能」是早已推出的「PIN 驗證」的升級版。在行程開始之前，利用聲波技術以無線方式將 PIN 驗證碼傳送予司機，驗證成功後，Uber App 將發送確認信息給乘客和司機。確保乘客搭乘對的車輛，而司機亦載對了乘客。不過，若乘客正使用耳機通話，「無線 PIN 驗證功能」將會被暫停，乘客需將 PIN 驗證碼口頭告知司機。



至於年尾將推出的「RideCheck」技術，主要用於偵測乘客的行程是否有任何異常情況，包括車輛偏離原定路線、停留時間過長或中途下車的情況。該技術主要運用現有的實時定位和導航系統所提供的數據，在察覺行程出現異常時， 乘客和司機將會收到系統自動通知「我們發現你的行程路線與預定路線不同。請問行程中有遇到任何問題嗎?」，並在介面上提供安全選項。



編輯：梁巧恩



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