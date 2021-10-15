【數碼港】數碼港：疫下港創投融資飆升　整體達187億元

▲ 任景信指出，數碼港於今年首兩季數碼港新增遊戲公司Animoca Brands一家獨角獸，而以往獨角獸Klook及GogoX合共融資亦超過20億港元。至於「數碼港投資創業基金」方面，至今批出22個投資項目，總投資額達2.08億美元。

本港創投市場在疫情下仍見增長，數碼港行政總裁任景信今（15日）會見傳媒表示，疫後全球融資活動活躍，獨角獸迅速增長，帶動創投市場屢創紀錄。任景信透露，數碼港去年第三季至今年第二季共有95宗初創融資達成，初創融資金額按年飆升143％，達56億港元，相關融資金額整體達187億港元。

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任景信指出，數碼港於今年首兩季數碼港新增遊戲公司Animoca Brands一家獨角獸，而以往獨角獸Klook及GogoX合共融資亦超過20億港元。至於「數碼港投資創業基金」方面，至今批出22個投資項目，總投資額達2.08億美元。

他又指，隨著國家「十四五規劃」及施政報告配合下，明確支持香港建設國際創新科技中心，數碼港初創亦陸續進駐大灣區，開拓新機遇。數碼港已進駐大灣區的培育公司，更由去年同期約超過30間，增加至接近70間，共設立84間辦公室。

此外，數碼港將於下月2至3日舉行「2021數碼港創業投資論壇」（CVCF 2021），以線上加線下形式進行。數碼港首席公眾使命官陳思源指出，今年論壇目標是匯聚投資者社群，促進行業交流；促成創投連繫及增加初創曝光率。

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責任編輯﹔黃顯晴