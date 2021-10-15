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【煤炭股】中國神華：9月煤炭銷售量錄3.61億噸　按年增1.2%

股市 18:04 2021/10/15

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【煤炭股】中國神華：9月煤炭銷售錄3.61億噸　按年增1.2%

中國神華 （01088） 公佈9月份營業數據，期內商品煤銷量約2360萬噸，按年增0.4%；煤炭銷售量約4070萬噸，按年增1.2%。今年首9個月商品煤銷量約2.242億噸，按年增3.5%；煤炭銷售量約3.616億噸，按年增11.8%。

中國神華提到，9月份總發電量約141.8億千瓦時（即度），按年增長25.7%；總售電量133.1億度，按年增長26.3%，首9月月總發電量1230.3億度，按年增21.1%；總售電量約1152.9億度，按年增21.3%。

中國神華提到，上月黃驊港裝船量、天津煤碼頭裝船量按年下降，主要原因是受煤炭資源緊張影響，黃驊港、天津煤碼頭到港煤炭量按年減少；二是 2020年下半年，公司持續加強煤炭調運，追補因上半年新冠肺炎疫情影響造成的裝船欠量，去年9月黃驊港、天津煤碼頭完成裝船量基數較高。

集團又稱，上月公司聚乙烯、聚丙烯銷售量同比下降的主要原因是：公司所屬國能包頭煤化工有限責任公司的煤製烯烴裝置按計劃自今年9月15日起停工檢修，預計10月21日恢復生產。

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【煤炭價格】內地動力煤價格創新高　電企加電價後更願意發電

記者：李哲毅

傳統經濟股 港股 A股 中國神華（01088） 中國神華（滬：601088）
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