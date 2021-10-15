  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (五) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中金指美國首批PMTA利好思摩爾　股價全日急升一成

股樓投資 18:02 2021/10/15

分享：

中金發表報告指，10月13日美國FDA宣布已授權英美煙草旗下雷諾煙草的「Vuse Solo」系列三款封閉式電子煙產品，其中包含一款煙桿產品與兩款尼古丁含量為4.8%的傳統煙草口味的煙彈產品，可在美國市場合法銷售。此舉意味FDA對霧化電子煙產品首次批准了PMTA(Premarket Tobacco Product Applications)，對電子煙行業屬里程碑。

該行表示，此次意味著FDA對霧化電子煙產品的官方認可，對全球電子煙的發展及監管態度，有望起到積極的風向標作用。

中金認為，FDA的PMTA審批帶來電子煙行業門檻提高，而思摩爾(06969) 作為核心供應商有望明顯受益。集團作為全球最大的陶瓷霧化芯製造商，藉完善的專利體系、強大的生產能力、卓越的產品品質深度綁定以Vuse、 Njoy、悅刻等為代表的海內外電子煙頭部品牌，隨市場門檻提升、行業規範發展，該行認為集團核心客戶有望持續成長，並有望受益於新型煙草持續滲透與市場份額向其頭部客戶集中的雙重紅利，重申看好公司的強者愈強趨勢。中金予思摩爾股份「跑贏行業」評級，目標價74元。

 

【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

 

【同場加映】溫股知新：絕密三寶 策略檢討​​​​​​​

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

撰文 : 周兆邦

思摩爾國際（06969） 港股

上一篇文章

【明日大嶼】中環展城館即日起開設展覽 18項目通過大嶼山保育基金批核

下一篇文章

【大行點睇】中金睇好紫金進軍鋰電業務　有望成為集團重要新增長點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股追蹤】北京消協發布食安問題餐企通報　奈雪的茶呷哺呷哺上榜
【港股追蹤】北京消協發布食安問題餐企通報　奈雪的茶呷哺呷哺上榜
【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？
【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【消費熱話】 外賣備註「不要蔥」驚變走飯走湯 細看訂單發現「真相」 網民：斷句真的很微妙
【消費熱話】 外賣備註「不要蔥」驚變走飯走湯 細看訂單發現「真相」 網民：斷句真的很微妙
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用