【異動股】中金指美國首批PMTA利好思摩爾　股價全日急升一成

中金發表報告指，10月13日美國FDA宣布已授權英美煙草旗下雷諾煙草的「Vuse Solo」系列三款封閉式電子煙產品，其中包含一款煙桿產品與兩款尼古丁含量為4.8%的傳統煙草口味的煙彈產品，可在美國市場合法銷售。此舉意味FDA對霧化電子煙產品首次批准了PMTA(Premarket Tobacco Product Applications)，對電子煙行業屬里程碑。



該行表示，此次意味著FDA對霧化電子煙產品的官方認可，對全球電子煙的發展及監管態度，有望起到積極的風向標作用。

中金認為，FDA的PMTA審批帶來電子煙行業門檻提高，而思摩爾(06969) 作為核心供應商有望明顯受益。集團作為全球最大的陶瓷霧化芯製造商，藉完善的專利體系、強大的生產能力、卓越的產品品質深度綁定以Vuse、 Njoy、悅刻等為代表的海內外電子煙頭部品牌，隨市場門檻提升、行業規範發展，該行認為集團核心客戶有望持續成長，並有望受益於新型煙草持續滲透與市場份額向其頭部客戶集中的雙重紅利，重申看好公司的強者愈強趨勢。中金予思摩爾股份「跑贏行業」評級，目標價74元。

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