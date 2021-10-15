【麥當勞優惠】12蚊歎勁辣脆雞塊配細汽水繼續登場 25蚊魚柳飽超值套餐強勢回歸

每星期麥當勞都會推出美食優惠，而下星期10月18日至24日一至7日，推出多張電子優惠券，優惠總值逾200元，遍佈不同時段。

「$12歎勁辣脆雞塊配細汽水」繼續登場，鮮嫩幼滑的雞腿肉以韓式香辣醬料醃製，再炸至金黄酥脆，延續辣味挑戰，而大家最熟悉的經典味道亦會同時推出新優惠，「$25歎魚柳飽超值套餐」強勢登場，由可持續西北太平洋狹鱈魚製成的魚柳，外面香脆而又保留了魚肉的鮮嫩多汁，加上滋味沙律醬配搭出獨特風味。同時萬勿錯過上週新推出的蕃茄濃湯系列早晨套餐，以及與Edan聯乘的新地蘋果脆優惠。

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責任編輯：羅浩濂