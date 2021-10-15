【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣

投資，從來是一個局。一個鱷魚歎點心的局，吸引幾許以為不用捱，不用受氣的打工一族將閒錢投入去。結果？稍有人生經驗者皆知，所謂「投資」，一半蝕到「眼光光」，其他三成打個和，剩下兩成，叫做Ｗinner。

意即，八成人慘蝕或得個桔。故此，才會有八成人要日捱夜捱打份「牛工」！明未？

「投資」既然是個局，當然龍蛇混雜，各出奇謀吸引水魚劏。水魚源源不絕，因人性中，有一個特徵——貪。個個傻下傻下想不勞而獲，又或付出少少收入大大，真係食懵咗！

既然咁多人「食懵咗」，不騙你騙誰？

金融包裝合法「掠水」

客觀形勢，更可用金融作包裝去合法「掠水」。包括在股市，在債市，以及，在一些憑空想像的，名叫「虛擬貨幣」。

成個局，擺明買空賣空老千局，簡直是N年前街市的「魚蝦蟹」，成班人在搭「雞棚」引人入局，然後一網成擒全部放血。

難得，透過現代傳媒及科技手法，已一層又一層引導不少人入局。小弟看，他們最大目標為中國，因錢多到天文數字都數不完。

幸而，北京的領導人早早睇穿個「冇料局」，大喝一聲不准玩！否則，肯定在內地炒到癲，然後再爆煲。

其實，美國也有不少智者。例如摩根大通CEO迪蒙（Jamie Dimon）力指比特幣毫無價值，但竟「攪局者」冚低，真真世風日下。對我沒所謂，反正，小弟１０歲已在大笪地見盡不少無氈賣扇者及街市「魚蝦蟹」佬的揾食大法。今天，只不過modernised而矣。

今期，小弟對退休者投資的忠告，是——新人試新嘢，舊人買舊嘢。

新人（年青人），跌倒，大把機會爬返起身再來。

退休者揸住「棺材本」，若跟人變水魚，真係揾鬼可憐！

「舊嘢」好處是經過時間考驗，有歷史紀錄。得或唔得，早早寫在牆上。

更重要，董事局忠誠度及品牌聲譽，豈會似「沙沙滾」一類投資商品可比呢？

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休