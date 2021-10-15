【荷里活罷工】荷里活罷工日臨近　電影公司紛紛制定應急計劃　向英澳等市場收購項目

▲ 代表荷里活電影和電視幕後工作人員的「國際戲劇舞台從業人員聯盟」（IATSE），早前曾點名要求Netflix以及Disney+等知名串流媒體公司改善員工待遇。（法新社圖片）

代表荷里活電影和電視幕後工作人員的「國際戲劇舞台從業人員聯盟」（IATSE），早前曾點名要求Netflix以及Disney+等知名串流媒體公司改善員工待遇。在談判陷入僵局以後，IATSE宣布，於10月18日起實施全國性大罷工，各大電影公司紛紛開始著手準備應對策略。

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這些幕後工作人員包括但不限於攝影師、攝影機操作員、美術指導、木工、化妝師以及動畫師。IATSE表示，已在美國西海岸的13個地方工會地點，儲存大量抗議橫額與口罩，並準備好罷工的時間表。IATSE的成員也為罷工期間要面對的現實困難做好準備：工人將得不到工資，且某些州份的員工將無法領取疫情期間的失業補助金。

國際電影攝影師協會（International Cinematographers Guild）向成員表示，「如果罷工了，我們會在製片廠和工作地點進行抗議，盡自己最大的努力使各個地方的製作停產。勞動是我們最大的價值所在，而停止勞動是我們最強大的武器。」

串流媒體緊急購買外地項目 罷工範圍比2007年更廣

對此，荷里活各大製片廠和串流媒體公司已於本周開始爭先恐後地制定應急措施。但是，由於大部分幕後工作人員的相關工作項目都是無法預先準備替代品，不少串流媒體公司的高層正在英國、澳洲等市場持續收購項目，以此作為罷工期間的替代方案。

與2007至2008年美國編劇協會（Writers Guild of America）的罷工相比，這次活動的影響範圍更廣。全美範圍內絕大多數的影視製作都將會被波及，僅有少部分的製作由於尚未到期的約有禁止罷工條款，將會照常運作。

貨車司機工會同支持罷工

除了IATSE的60,000名工會成員外，還有另外10,000名來自其他工會的工人也會受到影響，當中包括全國貨車司機工會（Teamsters）與國際電氣工人兄弟會（International Brotherhood of Electrical Workers）。另一貨車司機工會Teamsters Local 399的財務主管 Steve Dayan表示，「罷工頭兩三天情況最為激烈，屆時示威的場面會非常混亂。」Dayan表示，貨車司機工會不會從事任何涉及IATSE罷工的工作，「我們完全尊重這場罷工。」

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責任編輯：李智美