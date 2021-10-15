【大行點睇】中金睇好紫金進軍鋰電業務　有望成為集團重要新增長點

中金發表研究報告，指上周日(10日)紫金礦業(02899)擬控制新鋰公司核心資產世界級高品位3Q鹽湖項目；二是昨日(14日)，紫金公告TIMOK銅金礦取得所有許可，正式投產。報告認為，收購3Q項目是紫金礦業正式進軍新能源金屬上游資源開發的重大里程碑事件，鋰業務有望成為紫金全新的重要增長極。且2021年隨著公司多項大規模、低成本礦山密集投產爬坡，公司業績釋放已入佳境。

報告認為，未來公司盈利及估值水平有望系統性提升。維持H股「跑贏行業」評級，上調2021及2022年淨利預測9.6%及3.3%，至分別147.5億及227.6億元人民幣；上調六個月H股目標價6%至16.3港元，相當於2021及2022年預測市盈率分別24.9倍及16.2倍。

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