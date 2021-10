本書特點

一、以學術標準嚴謹選材

為使讀者順利享受旅程、細味異國文化,本書以學術研究標準調查了常見的海外社交互動情景,再從母語為英語和日語的使用者收集最自然的表達方式。本書選材由資深語言學者制定、編纂,研究方法之嚴謹不亞於期刊著作。用語部分由擁有超過十年大學英語教學經驗的作者和在港修讀亞洲研究的日本學生詳細校對,保證內容文法、語境皆符合標準。

二、以日常社會情景選材

本書參考多國語言文化著作,包括眾多學者曾鑽研的生活必備用語,並據此釐定語句收錄準則。 因此,本書所錄語料具參考價值。

三、特設欄目分析英日異同

本書於特定語句後加上英日異同對比欄目,以語言和文化角度分析各種旅遊情景的語言互動,讓讀者實際互動時能親身感受文化差異的苦與甜。

四、依語法和語境調整替换詞彙

本書提供的替換詞彙均依照語句的文法和語境調整。即使讀者不了解或未曾學習大量英語和日語的文法知識和詞彙變位,亦能直接換上詞彙而不致令文句意思有所偏差。

五、用 QR 掃瞄即時播放母語使用者錄音示範

本書除了收錄語句的拼音,還附上母語使用者的示範錄音。讀者可掃瞄 QR 播放,讀誦並熟習語句,以備不時之需。

本書將收集到的情景分為八個類別,每一類別為一章。 以下是第一章《交通情景》的第一節《問路》。用語介紹頁面的基本元素如下:

用字標籤將語句中與語氣、禮貌或立場有關的部分標記出來,以強調英、日語句的異同。 有學術研究指出,語言中的一些資訊會因翻譯而流失。 這個標籤的意義在於讓讀者了解箇中差別,從而提升文化觸覺。替換詞彙的標示可見於容許替換部分詞彙的語句中。 讀者可將有波浪底線的粗體字替換成隨後的詞彙表中的其他詞彙。 要注意的是,詞彙表的中譯是取相關語句的意思,詞彙本身則是配合句子的文法需求,進行了變位(conjugation)。 因此,部分中譯的詞性,不一定與相關的英語或日語詞彙的相同。 比方說,詞彙表內的中譯為「步行」而日語詞彙為「歩あるいて」的話,這只表示替換此詞彙後,語句內該部分的意思變為 “步行”,但兩者的詞性並不相同。

本書提供的母語使用者錄音示範中,這種有空白部分的語句均配上架空的詞彙(如架空的街名或地名等),而有選項的語句均配上選項中音節最少的詞彙。這樣可以確保示範錄音的表達自然、流暢。架空的名稱多數為 ABC 街、ABC 站等,這些都是讀者容易理解的填充詞彙。

Professor Stephen Matthews

香港大學語言學系教授

A gifted linguist, Alan Poon has written a useful and insightful book which will help Chinese speakers communicate in English and Japanese in a wide range of social situations. The book provides linguistically informed explanations and phonetic transcriptions to help readers pronounce the phrases accurately...

Professor Hira Miyuki平 弥悠紀 教授

Doshisha University日本語.日本文化教育中心教授

本書は2500名を対象とした社会言語学的な調査に基づいた研究成果である。旅行などで人々が出会う様々な場面での自然な会話表現を数多く収録し、併せて英語の表現を載せるため、中国語、英語、日本語、いずれの話者にとっても有益である…

Lay Heon Tan

拔萃男書院 English Department Head

... Written in an easy-to-follow format and highlighting clear explanations, this book strikes a healthy balance between researched-based academic discourse and practical English and Japanese phrases that will come in handy...

Joseph Li

殿堂級英語補習教師

... The book 'English and Japanese for Social Interactions' is full of useful, practical and worthwhile tips on how to master the language effectively and in social situations. What I find particularly helpful is how understanding the importance of social contexts will determine the choice of language to be used.

梁詠琪

藝人(香港十大傑出青年2003)

… 閱讀是一件賞心樂事,特別喜歡實用性的工具書。Alan 這本書,除了教會大家很多實用的社交用語,更可以讓大家從中了解到英日的文化差異,是很有趣實用的學習好工具。

Soler

藝人(香港電台英語節目《反斗英語 2011》、《反斗英語 2017》主持)

... Learning new languages is always a daunting task but with Alan’s new book, where he has not only succeeded in making English learning easy but has also managed to couple it with Japanese translation, readers are helped to learn not only one but two languages at once. Simply brilliant!

翟威廉

藝人(無綫電視日本節目《嘯後瀛風》、《最瀛自由行》、《滾動四國》主持)

學習外語方面,在香港,英語和日語可算是最容易學以致用的兩種語言… 現在有這一本英日社交用語的書籍,我極力推薦給有心想裝備自己的人。



圖書分類:英語、日語、語言學、文化學、教育



