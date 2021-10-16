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【科技一周回顧】中國用戶無法升級Windows 11系統　蘋果下周舉行第二場秋季發布會

科技 12:00 2021/10/16

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援

微軟（Microsoft）自公布安裝新作業系統Windows 11的最低硬件要求以來，「你的電腦系統是否能升級到 Windows 11？」一度成為用戶熱烈討論的話題。微軟在10月5日推出新作業系統Windows 11後，更有許多中國用戶反映，由於其電腦系統不支援或未啟動一款被中國內地禁止進口的TPM（Trusted Platform Module）芯片，所以無法升級Windows 11。

2/【中國App私隱疑雲】微信、淘寶都有份！中國App涉偷讀iPhone相簿　美團每5分鐘索定位資料

蘋果（Apple）早前公布iOS 15系統，指iOS 15具有更完善的私隱保護，提供App私隱報告，讓用戶直接的看到哪些App正在使用的私隱數據。不過近日有中國網民分別表示，使用iOS 15私隱功能記錄App活動後發現，騰訊微信、淘寶、美團等App均有存取用戶數據行為。微信及淘寶均在後台讀取用戶的相簿，美團則每數分鐘索取用戶手機的定位資料。

3/【果迷注意】蘋果再有新產品？第二場秋季發布會　下周二凌晨舉行

蘋果（Apple）繼上月推出新iPhone 13系列，接下來將舉行今年第二場秋季發布會，預計聚焦在下一代M1X芯片MacBook Pro、Mac mini，以及傳聞已久的AirPods 3！據蘋果官方最新公布，將於香港時間10月19日（下周二）凌晨1時正，舉行第二場蘋果秋季發布會「Unleashed」Apple Event。

＜＜【蘋果開箱】Apple Watch Series 7今開賣　搶先實測新錶面屏幕加大效果（多圖）

4/【機迷熱話】Switch OLED版主機日本銷量逾13.8萬部　料未來或會出現缺貨潮　

任天堂（Nintendo）最近推出Switch OLED新版遊戲機，又再次掀起購買熱潮。最近有數據指出，Switch OLED版主機在開賣3天內，日本銷量已超越13.8萬部。有日本分析師認為，受芯片短缺情況影響，新版主機在短期內或出現缺貨問題。

責任編輯：李寶如

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