【供應鏈危機】豐田汽車下調11月出產目標　最多只能生產90萬部

▲ 豐田汽車原本估計11月份可以生產100萬部汽車，現把目標下調15%。（法新社圖片）

汽車製造業面對零部件供應短缺的問題，豐田汽車11月的出產目標下調15%，估計最多只能出產90萬部。

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綜合外電報道，豐田汽車原本估計11月份可以生產100萬部汽車，現時卻預料只能出產85萬至90萬部新車。該廠商表示，由於部分零件的供應仍然短缺，故生產未能追上原來的計劃。豐田又指，今次下調出產估算，估計將會令日本市場的供應減少5萬部；海外市場則減少5萬至10萬部。

不過，豐田汽車的全年出產估算則沒有調整，估計截至明年3月31日，該企全年將出產合計900萬部汽車。該企解釋，東南亞疫情緩和、9月及10月份的產量下調低於預期，均令全年出產可維持至原本的目標。

豐田汽車採購部主管熊倉和生指，最壞時期已過，即使半導體的供求仍然緊張，目前的風險已減弱。不過事實上，豐田汽車雖然以其「Just In Time」生產制度見稱，但在過去幾周仍面對不少挑戰。上個月，該企表示中國的電力短缺正影響產量，由於情況「仍在不斷變化」，因此無法提供進一步的預測。

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責任編輯：葉泳珊

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