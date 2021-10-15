  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (五) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供應鏈危機】豐田汽車下調11月出產目標　最多只能生產90萬部

商業 17:44 2021/10/15

分享：

豐田汽車原本估計11月份可以生產100萬部汽車，現把目標下調15%。（法新社圖片）

汽車製造業面對零部件供應短缺的問題，豐田汽車11月的出產目標下調15%，估計最多只能出產90萬部。

【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決

綜合外電報道，豐田汽車原本估計11月份可以生產100萬部汽車，現時卻預料只能出產85萬至90萬部新車。該廠商表示，由於部分零件的供應仍然短缺，故生產未能追上原來的計劃。豐田又指，今次下調出產估算，估計將會令日本市場的供應減少5萬部；海外市場則減少5萬至10萬部。

不過，豐田汽車的全年出產估算則沒有調整，估計截至明年3月31日，該企全年將出產合計900萬部汽車。該企解釋，東南亞疫情緩和、9月及10月份的產量下調低於預期，均令全年出產可維持至原本的目標。

豐田汽車採購部主管熊倉和生指，最壞時期已過，即使半導體的供求仍然緊張，目前的風險已減弱。不過事實上，豐田汽車雖然以其「Just In Time」生產制度見稱，但在過去幾周仍面對不少挑戰。上個月，該企表示中國的電力短缺正影響產量，由於情況「仍在不斷變化」，因此無法提供進一步的預測。

【勞動力】勞動力過於短缺　日本企業紛紛取消退休年齡限制

【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
今日
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
今日
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
今日
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
【戲迷福音】 嘉禾大埔今午開始試業　配備4K投影機、提供377個座位（多圖）
今日
【戲迷福音】 嘉禾大埔今午開始試業　配備4K投影機、提供377個座位（多圖）

你可能感興趣

【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
今日 12:56
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
今日 10:04
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
今日 11:50
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
疫情 汽車 豐田 東南亞 日本 日本市場

下一篇文章

【戲迷福音】 嘉禾大埔今午開始試業　配備4K投影機、提供377個座位（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳