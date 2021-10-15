【明日大嶼】中環展城館即日起開設展覽 18項目通過大嶼山保育基金批核

土本工程拓展署可持續大嶼辦事處今日（15日）宣布，18個項目通過2020至2021年度首輪大嶼山保育基金批核，並由即日起至10月31日期間，於中環展城館地下專題展覽區展出。參觀人士可使用場內提供的立體眼鏡欣賞一系列呈現大嶼山美麗景致的立體照片，亦可於拍照區利用道具拍攝立體照片。

當局指，項目劃分為三大類別，分別為保育管理協議項目、研究項目，以及教育和參與項目，三類項目的首輪申請反應非常踴躍，當中18個項目獲批接受資助，涉及總金額超過5,000萬元，以推展大嶼山保育項目。大嶼山保育基金將於今年年底接受下一輪申請。

10億元的大嶼山保育基金是《行政長官2018年施政報告》公布的「明日大嶼願景」下其中一項主要倡議，於2020年成立並接受首輪申請。基金由兩部分組成，當中五億元用作支援保育的小型地區改善工程，另外5億元則用作資助合資格的機構及專上院校進行相關研究，或與地區人士及土地擁有人攜手合作推展大嶼山的保育及相關項目。

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責任編輯：潘曉豐