英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)於即將於英國蘇格蘭舉行,東道主英女王伊利沙伯二世亦對環保議題發表意見。英女王近日出席威爾斯議會開幕,被拍攝到向同行人士埋怨,全球領袖面對氣候問題「齋講唔做」,讓她感到非常煩心。

周四(14日)出席威爾斯議會的開幕儀式時,英女王或未注意到在場傳媒正在直播,向同行王儲查理斯的夫人卡米拉(Camilla Parker Bowles)及威爾斯議會議長琼斯(Elin Jones)對即將舉行的COP26發表意見。

英女王表示,

「我們只知誰不會前來(參加COP26)...當他們只會說話不會行動真是讓人煩心」

(We only know about people who are not coming ... It’s really irritating when they talk, but they don’t do.)