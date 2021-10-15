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英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」

環球社會熱點 17:36 2021/10/15

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於即將於英國蘇格蘭舉行，東道主英女王伊利沙伯二世亦對環保議題發表意見。英女王近日出席威爾斯議會開幕，被拍攝到向同行人士埋怨，全球領袖面對氣候問題「齋講唔做」，讓她感到非常煩心。

全球暖化倘加劇 英國白金漢宮恐被海水包圍 【下一頁】

周四（14日）出席威爾斯議會的開幕儀式時，英女王或未注意到在場傳媒正在直播，向同行王儲查理斯的夫人卡米拉（Camilla Parker Bowles）及威爾斯議會議長琼斯（Elin Jones）對即將舉行的COP26發表意見。

英女王表示，

「我們只知誰不會前來（參加COP26）...當他們只會說話不會行動真是讓人煩心」
（We only know about people who are not coming ... It’s really irritating when they talk, but they don’t do.）

琼斯回應，稱現時是時候行動，並指英女王長孫威廉王子（Prince William）亦有回應近日的藍色起源（Blue Origin）太空船再次升空一事，表示其實無必要上太空，大家應該專心拯救地球。

英女王笑著回覆，

「是的，我有看到。」
（Yes, I read about it.）

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【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適 【下一頁】

COP26會於10月31日在蘇格蘭格拉斯哥舉行，現時有消息指中國國家主席習近平﹑印度總理莫迪（Narendra Modi）及巴西總統博索納路羅（Jair Bolsonaro）不會出席。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）未知會否出席。

主辦方憂慮，中國國家領導人缺席COP26，可能導致中國最終拒絕參與設定及履行新的氣候轉變目標。

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責任編輯：吳漢培

 

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