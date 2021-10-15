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【新股IPO】圓心科技啟動港IPO 騰訊、紅杉有份投資

新股IPO 19:18 2021/10/15

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【新股IPO】圓心科技啟動港IPO 騰訊、紅杉有份投資

中國綜合醫療交付平台圓心科技今日向港交所遞交上市申請，高盛和中信証券為聯席保薦人，投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本和啟明創投等。

圓心科技成立於2015年，主要專注於在整個醫療服務階段，搭建一個綜合醫療交付平台，由問診、付款買藥、疾病管理、保險服務等各階段，為患者提供全面服務。截至2021年8月31日，公司在中國30個省份以圓心藥方品牌開設了251家藥房，與超過340家醫院建立合作，為約70家保險公司提供服務。

今年首八月虧損擴大1.6倍至4.62億人幣

根據上市申請文件顯示，公司今年首八個月合共錄得虧損4.62億元（人民幣，下同），對比去年同期擴大160.6%；期內收入達36.12億元，按年增長86.9%。另外，因銷售、市場推廣及行政開支增加，公司近年的運營均錄得負現金流量，今年首8個月經營活動所用現金淨額為5.46億元。

圓心科技表示，多數經營開支來自研發，包括提升數據分析技術以及為保險公司、醫院和醫藥公司開發新解決方案。截至2018年、2019年和2020年，研發費用分別為1230.9萬元、2265.1萬元和4629.4萬元。

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編輯：曾樂詩

港股 IPO 醫療科技 騰訊控股（00700）

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