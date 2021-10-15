  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (五) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心　憂恒大財政狀況增複雜性、傳廣東省政府叫停

股市 17:29 2021/10/15

分享：

恒大於2015年向華人置業手上購入灣仔恒大中心現址

恒大 （3333） 債務危機仍未解決，早前市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心予越秀地產 （00123） ，代價17億美元，惟路透最新引述消息報道指，基於恒大財務狀況複雜，因此越秀放棄收購恒大中心。報道指，越秀與恒大原於8月已差不多洽商至接近最後階段，但越秀董事會最終否決有關建議，因憂慮恒大尚未解決的債務問題，或會為潛在交易帶來不穩定因素，令整個收購變得更複雜。

財匯局調查恒大財務報表，詳見【下一頁】

消息又稱，越秀於8月底收到廣東省政府的建議，要求其暫停收購恒大中心，因廣東省政策希望對於恒大出售資產後，套現所得的資金用途。

恒大、越秀及廣東省政府均未有回應。恒大於2015年向華人置業 （00127） 手上購入恒大中心現址，代價125億元，當時呎價一度創下商廈紀錄，亦成為恒大於香港最大的資產。

報道又稱，當年恒大透過一系列的證券化產品，為收購恒大中心提供逾100億元資金，意味即使恒大中心變賣成功，恒大可以套現的資金亦相當有限。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【恒大3333】建行：恒大貸款餘額相對小 抵押充足兼沒有逾期

相關文章：【恒大3333】恒大汽車天津工廠改裝工程傳停工　欠供應商錢亦缺零部件供應

相關文章：【恒大3333】IMF：中國有能力應付恒大問題　「只要不做錯一件事」

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 收購 恒大 香港 商廈 灣仔 華人置業（00127） 越秀地產（00123）

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：資金輪流炒模式重啓（附Time code）

下一篇文章

銀公：已完成第三階段開放API技術標準諮詢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】歐美股市續升　道指期貨升126點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】歐美股市續升　道指期貨升126點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光
【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光
【港股市況】恒生指數升368點全日高位收　吉利、長汽、比亞迪齊升逾7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升368點全日高位收　吉利、長汽、比亞迪齊升逾7%（不斷更新）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒指夜期+ADR】內地11月1日《個人信息保護法》迫近　中概金融股齊跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】內地11月1日《個人信息保護法》迫近　中概金融股齊跌（不斷更新）
【富途捱批】官媒點名質疑個人信息收集欠安全　富途美股跌12%、老虎證券跌21%
【富途捱批】官媒點名質疑個人信息收集欠安全　富途美股跌12%、老虎證券跌21%