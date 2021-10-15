▲ 【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心 傳廣東省政府叫停

恒大 （3333） 債務危機仍未解決，早前市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心予越秀地產 （00123） ，代價17億美元，惟路透最新引述消息報道指，基於恒大財務狀況複雜，因此越秀放棄收購恒大中心。報道指，越秀與恒大原於8月已差不多洽商至接近最後階段，但越秀董事會最終否決有關建議，因憂慮恒大尚未解決的債務問題，或會為潛在交易帶來不穩定因素，令整個收購變得更複雜。

財匯局調查恒大財務報表，詳見【下一頁】

消息又稱，越秀於8月底收到廣東省政府的建議，要求其暫停收購恒大中心，因廣東省政策希望對於恒大出售資產後，套現所得的資金用途。

恒大、越秀及廣東省政府均未有回應。恒大於2015年向華人置業 （00127） 手上購入恒大中心現址，代價125億元，當時呎價一度創下商廈紀錄，亦成為恒大於香港最大的資產。

報道又稱，當年恒大透過一系列的證券化產品，為收購恒大中心提供逾100億元資金，意味即使恒大中心變賣成功，恒大可以套現的資金亦相當有限。

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