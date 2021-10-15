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【買樓理財】藝人顧紀筠1.6億沽中半山嘉慧園　10年大賺8000萬

股樓投資 18:36 2021/10/15

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不少藝人愛買磚頭投資，近期再有藝人沽貨大賺離場。土地註冊處資料顯示，中半山嘉慧園高層C座，實用面積3,335平方呎，早前以1.6億元連車位易手，實用呎價約47,976元。值得留意的是，單位原業主是寶輝顧問有限公司（GLOBAL FAITH CONSULTANTS LIMITED），而CHAN, SZE WAI及KU, KEI KWAN PRISCILLA則為該公司董事，後者料為藝人顧紀筠，而前者則料是她丈夫陳仕煒。 

資料顯示，顧紀筠與她丈夫透過上述公司於2011年3月以8,000萬元買入上述單位，換言之，顧紀筠與她丈夫持貨逾10年，帳面勁賺8,000萬元，物業期內升值約1倍。

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至於單位新買家為洪若甄（HUNG YEUK YAN RENEE），與資產管理集團惠理集團的高級投資董事名字相同，料是同一人。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 嘉慧園 顧紀筠

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