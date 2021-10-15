【AR畫廊】Google開放綫上完整版AR畫廊　以3D形式欣賞盧浮宮、凡爾賽宮多款畫作

▲ Google推出的「Pocket Gallery」項目，以AR、3D等形式呈現展覽作品，只要開啟手機瀏覽器，便可綫上觀賞畫廊內容。

近年藝術作品興起以嶄新科技方式來呈現。Google旗下藝術與文化團隊，早於2018年推出AR畫廊「Pocket Gallery」項目，用戶只需透過手機，就能以3D形式欣賞多位藝術家著名畫作。日前該團隊宣布，將為用戶開放完整綫上AR畫廊內容，提供更豐富的瀏覽體驗。

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Google團隊推出的「Pocket Gallery」項目，主要以AR、3D等形式呈現展覽作品。用戶在手機開啟瀏覽器後，便可綫上觀賞畫廊的所有內容，並能選擇開啟語音導賞功能。除了畫作之外，平台亦會顯示該件文物的歷史背景，並允許用戶放大藝術品的細節，方便仔細觀看內容。

對於藝術畫作有興趣的人士，可透過Google Arts & Culture官網瀏覽不同藝術家作品。另外，Google也與法國國家博物館Rmn-GP合作，展示來自凡爾賽宮、盧浮宮及其它著名歐洲博物館藝術大師等40多件作品，為畫廊提供新展覽體驗。

責任編輯：李寶如