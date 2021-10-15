【MPF】哪間MPF公司逆市獨贏？

▲ 受收水及加息陰霾所累，今年MPF已倒蝕，但宏利的生意仍有進帳。

強積金（MPF）專家「積金評級」的最新統計顯示，今年首3季5大MPF計劃的保薦人，市場佔有率合共為71.4%；如以10大計，更高達96%。而截至9月30日，一眾服務提供者中，僅龍頭宏利 （00945） 的市佔率逆市獨升0.1個百分點，從8月份的26.4%，微升至26.5%。至於市場份額連跌多月的滙豐（HSBC），上月已止跌，穩守18%排第2位。

專家指，宏利MPF生意扒逆水獨贏，分析歸因3大要訣，包括︰

一、投資成績標青︰MPF一哥擁有最多冠軍基金，如宏利歐洲股票MPF，今年勁彈逾17%，帶挈一注獨買的捧場客勁賺，而旗下日本及北美股票的回報亦有雙位數漲幅。相比駿隆指，年初至今MPF整體回報陷負數，倒跌0.4%，人均虧損約996元。

二、產品多元化︰宏利擁有獨市供應的健康護理基金及獨家的退休收益基金等，又有「金手指」美譽的惠理為其名牌中華威力基金作操盤手。

三、服務貼身︰上述國際保險巨挈坐擁龐大的銷售團隊，為忙於工作的打工仔整合MPF帳戶。

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至於10強中、其餘8強的市佔率依次為︰永明金融10.8%、友邦（AIA）9%、中銀保誠7.1%、恒生 （00011） 5.9%、信安5.8%、BCT銀聯5.7%、富達4.5%，以及東亞 （00023） 2.3%。

此外，積金評級指MPF總資產值逾1.16萬億元，再按積金局指，485隻MPF的平均基金開支比率（FER）為1.43%，業界由此推斷，即使供款人的血汗錢今年已見紅，人均輸近千元，但MPF供應商仍穩袋166億元收益。奈何政府推動的一站式數碼化平台積金易，2025年才全面啟用，成員或須呆等數年，收費才有望大幅下調，在跌市下變相幫補回報，輸少當贏。

駿隆今天也公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.5%）、滙豐（18%）及永明（10.8%）。過去12個月，永明（+1.1%）及宏利（+0.9%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.9%）的市場佔有率則下滑最多。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源