▲ 【證監會人事】港府再委任雷添良為證監會主席 任期至2024年

港府公告，根據《證券及期貨條例》第571章再度委任雷添良為證監會主席，任期三年，由2021年10月20日至2024年10月19日。財政司司長陳茂波同時新任命兩名證監會非執行董事江智蛟、葉禮德，為期兩年，由今年11月15日開始，接替黃嘉純和陳錦榮。

江智蛟曾任會計師公會前會長，也是立信德豪非審計部董事總經理，葉禮德為金融糾紛調解中心主席和執業律師。陳茂波指，二人除了分別在會計及法律界富有經驗外，在公共服務方面亦經驗豐富，有信心他們將為證監會的工作作出寶貴貢獻。

除主席外，證監會現時有七名非執行董事，他們分別為陳瑞娟、鄭維新、杜淦堃、黃嘉純、林振宇博士、羅家駿及黃奕鑑。

雷添良表示，香港及其監管機構不論在持續加強內地與香港金融市場的互聯互通，還是在鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位，以至將香港發展成綠色金融樞紐方面，均擔當著重要角色。在新任期，會繼續帶領證監會迎接各種新挑戰和機遇，並繼續維持和推動市場公正、有效率和有序地運作。

相關文章：

【碳中和】香港重啟碳市諮詢在望？ 雷添良：正探討發展大灣區碳市

雷添良：疫情肆虐 港府押後立法會選舉理據強而有力

【港區國安法】港區全國人大代表、證監會主席雷添良：立法可令香港「保安全」

雷添良：香港國際金融地位得來不易