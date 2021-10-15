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【港元定存】大行突搶港元定存 中資行推4厘短存還擊

17:16 2021/10/15

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10月開局，恒生連還出擊，本周推3個月港元定存享0.4厘優惠。

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10月剛過了一半，本周僅得3個交易日，暫有3間大小行一面倒加港元定期存款息。最矚目的是恒生 （00011） 突推3個月定存享0.4厘，建行亞洲更罕有推7天4厘息，華僑永亨則微升長息。

今個星期定存息格價，恒生本周一（10月11日）為慶祝88周年，存戶以100萬元的合資格新資金結餘，3個月可享0.4厘，10萬元也有0.3厘，優惠至本月底。

同日，建行亞洲亦作突擊，推7天年息4厘優惠，同樣主攻大額資金，須10萬元作全數兌換，把指定外幣在分行等指定渠道換作港元，上限150萬元。不過，如以7天期計，仍不及恒生的5.5厘。專家預期，同業暫毋須急於加息，畢竟眼下仍陷超低息環境，個別大小行搶存無疑較罕有，但並未出現破頂息，遂令短中長息榜連續第3周沒有大變動。

中資行突推人民幣11厘短存息  迎戰大行【下一頁

綜觀恒生3個月最高息是0.4厘，相比起高息王富邦的3.28厘似追落後。至於華僑永亨微加1年期0.02厘，新息率報0.32厘，跟富邦最高的0.85厘亦似拉近距離。

展望後市，金管局分8次發行400億元票據，將於10月26日結束，業界關注會否再增發，冀抽走游資，變相遏止拆息再跌。

而今天（10月15日）隔夜息報0.03459厘，翻查8月25日當天金管局突宣布發行票據，其時隔夜息報0.03753厘。同樣，1個月拆息最新報0.06437，亦低於8月下旬的0.06554厘。至於反映銀行資金成本的3個月拆息轉升，現為0.14476，比8月時的0.14184厘高。

而港息後向亦繫於美息，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，聯儲局有機會於11月4日議息後宣布縮減買債，12月行動，明年12月才加息。

此外，陳正犖又預測，香港第四季通脹或達2.9%，全年CPI預測為1.9%，明年則為2.4%。而業界指，目前只有短存在牌面上跑贏通脹，如滙豐（HSBC）7天短存享4.5厘、中銀香港 （02388） 也有4厘，但須兌換資金。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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