【太空旅遊】維珍銀河太空之旅將延後至2022年第四季　美股盤前一度跌逾23%

▲ 維珍銀行太空之旅延後至2022年第四季

早前曾完成太空飛行測試的維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）宣布，由於需要更多時間進行測試，因此決定重新調整商業太空旅遊的開發及試飛時間表，有關服務將移至明年第四季度推出。

受消息刺激，維珍銀河盤前一度跌逾23%，最新報19.18美元，跌20.3%。

據外媒報道指，維珍銀河原定在今年10月進行下一次太空飛行測試，不過昨日突然宣布，在本月開始翻新及改進其太空船VSS Unity以及動力噴氣母艦機VMS Eve時發現，用於調節特定接口的某些材料的強度（strength margins）有所降低，因此需要進行進一步的實地檢查。

據了解，這一過程大概需時8至10個月，預計將在明年6月至8月期間才能完成，因此維珍銀河要在2022年下半年，才能夠進行新的飛行任務。

而在今年7月，維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）曾乘搭VSS Unity上太空並到達無重力狀態，不過，在太空船返回地球時，路徑卻出現偏離，此事遭到美國聯邦航空總署（FAA）調查。不過維珍銀河強調，是次延誤與FAA早前的調查無關。

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記者：梁安琪