【恒大危機】財務匯報局介入調查 中國恒大財務報表 及核數師羅兵咸永道審計報告

處於財務危機的中國恒大(03333)，被本港財務匯報局介入調查其財務報表。財務匯報局表示，就中國恒大截至 2020 年 12 月 31 日止年度以及截至 2021 年 6 月 30 日的六個月的財務 報表展開查訊；以及對羅兵咸永道會計師事務所就 2020 年年度帳目進行的審計展開調查。該局表示，發現恒大在有關持續經營匯報的充分性方面存在問題。本局亦接獲一宗與 2020 年年度賬目及 2020 年年度審計相關事項的公眾投訴。

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財務匯報局表示，在 2020 年年度帳目中，中國恒大儘管提到，為妥善管理集團流動性風險和資本結構而進行的融資活動；及在經濟環境發生重大不利變化時，減輕潛在現金流量影響的替代計劃。 然而截至 2020 年 12 月 31 日，中國恒大所報告的現金及現金等價物為 1,590 億元人民幣，但未涵蓋其流動負債 15,070 億元人民幣，於 2022 年到期的借款達 1,670 億元人民幣；及在2020 年年度賬目中，沒有就實施緩解計劃的影響之前或之後是否會出現持續經營的重大不確定性作出明確聲明。該局又指，羅兵咸永道在其關於 2020 年年度賬目的核數師報告中發表了無保留意見，但並沒有提及持續經營的重大不確定性。

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至於2021年中期帳目，該局表示中國恒大披露集團正在與供應商和建築工人就部分合約進行談判，有關工作因房地產 開發應付賬款逾期而停工；確定將採取的其他緩解措施來解決面臨的流動性問題；及作出模棱兩可的聲明，表示如果緩解措施得到有效實施，在 2021 年中期賬目中採用持續經營基礎是適當的，但如果不能有效實施，則採用持續經營基 礎編制 2021 年中期賬目將是不適當。 然而，中國恒大並未在 2021 年中期賬目中就以下事項作出明確聲明，包括是否存在持續經營的重大不確定性；或董事採納持續經營基礎的判斷是否適當，如果適當，該判斷是否重大。

財務匯報局強調，適用財務匯報準則的制定是基於當財務報表遵從這些準則時，可為投資者提供有關一家公司能夠繼續進行交易，並履行在到期日還款的責任的有用資料。這稱為持續經營會計基礎。當一家公司無法持續經營時，以持續經營會計基礎編制的財務報表可能無法向投資者提供有用的信息，而公司亦不得以此為基礎編制財務報表。在編制財務報表時，管理層必須判斷公司是否打算或別無選擇，停止交易或進入清盤程序。

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