  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 21:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定存】人民幣定存最高13.88厘 中資行鬥玩突擊

21:01 2021/10/15

分享：

南商新推7天人民幣定存享13.88厘，膺冠絕全城高息王。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

重陽節前夕，颱風「圓規」突襲港，令本周僅得3個交易天，但人民幣定期存款的搶存戰未有遏止，全周共有5間大小行出招加息，包括南商勁加7天定存息3.88厘，新息率報13.88厘，頓變冠絕全城超高息，但優惠屬快閃，至10月28日止。而今天（10月15日）交銀香港亦加3個月年息至2.5厘。

全周最搶眼的是恒生 （00011） 突推3個月年息享2.8厘，建行亞洲亦迎戰還擊，新推7天短存有11厘。上商則加3個月短存，交銀香港更連環出擊，周初已新推半年及1年享2.18厘，入場費僅兩萬元（人民幣，下同）。

風暴突襲及重陽假後，今天離岸人民幣拆息續高企，3個月或以上拆息皆報逾3.3厘。此外，全球緊盯內地下周公布第三季GDP後，會否隨時降準，冀力挽第四季經濟。

中資行備戰理財通  客戶擁內地帳戶享更高息【​​​​​下一頁

不過，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），本周卻狠削3個月年息，從2.68厘劈0.28厘，新息率報2.4厘，跟半年及1年期看齊，但進場費僅1元起。至於華僑永亨則加完又減。

經本周7行調整存息，當中5加1減。目前各存期的霸主，1個月年息以富邦的4.88厘居首。3個月呈雙冠王，恒生與富邦齊享2.8厘。半年是招商永隆的2.85厘稱王，1年則以富邦的2.8厘最高。惟論及存息鬥「登高」，則以南商的13.88厘，打破恒生7天享12厘，中資行膺冠絕全城高息王。

展望人民幣滙價，渣打料第四季人幣介乎6.4至6.6，期內或再上試6.36高位。

另一方面，全城聚焦下周一（18日）港交所推A股期貨，以及內地公布第三季國內生產總值（GDP），歐美資行如法國外貿銀行及花旗齊料升4.9%，高盛看升4.8%，野村估升4.7%。

美元定存最高息達6厘  專家料美滙指數挑戰97【下一頁

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，因應內地最新的限電措施及個別內房企業出現信貸危機，將內地第三季經濟增長預測降至4.9%，第四季預測亦降至4.5%，全年預測為8.2%。

惟陳正犖補充，內地經濟壓力加劇，變相令人行有機會擴大寬鬆政策，相信會頻密出招，例如︰或提前至本月再調低存款準備金率50個點子；又可能會將2022年部分按揭貸款額度，提早至今年第四季發放；亦有機會在2022年，把中期借貸便利利率（MLF）或1年貸款市場報價利率（LPR）機會調低0.25厘。

那邊廂，專家對內地第四季GDP預測，野村料升3%，高盛料升3.2%，花旗料升4.5%，恒生首席經濟師薛俊昇早前對媒體說料升5%。
至於內地今年全年GDP預測，巴克萊料放緩至6%，僅達總理李克強今年初的保守預期。野村料升7.7%，法國外貿銀行及高盛齊料升7.8%。另有5間機構估計可以「保8」︰IIMF、標普、渣打、恒生及美銀齊料升8%，暫以花旗最樂觀，料升8.2%。

而對明年內地GDP預測，外電早前引述花旗指，相信僅錄得4.9%升幅，美銀料升5.3%，高盛料升5.5%，IMF及渣打最牛齊料升5.6%。放眼較長，暫僅美銀對2023年有預測，料升5.8%。

內地今年首季GDP按年勁漲18.3%，次季升幅已急回至7.9%，分析指，第三季經濟增長下行壓力甚大。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【人幣定存】圓規突襲拆息衝4厘 大行突推3個月人幣定存2.8厘息

【人幣定存】人幣定存短中長息趨相同成新趨勢 最高齊享2.8厘

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用按此

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

人民幣 定期存款 人民幣定期存款

下一篇文章

【高息股攻略】恒生銀行9連升　本地銀行股收息好過內銀　享兩大催化劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人幣定存】圓規突襲拆息衝4厘 大行突推3個月人幣定存2.8厘息
【人幣定存】圓規突襲拆息衝4厘 大行突推3個月人幣定存2.8厘息
【恒生前一姐】滙豐內部電郵悼鄭慧敏　王冬勝：25年來都是重要的朋友及同事
【恒生前一姐】滙豐內部電郵悼鄭慧敏　王冬勝：25年來都是重要的朋友及同事
【美元定存】美元定存最高息達6厘 專家料美滙指數挑戰97
【美元定存】美元定存最高息達6厘 專家料美滙指數挑戰97
【人幣定存】中資行備戰理財通 客戶擁內地帳戶享更高息
【人幣定存】中資行備戰理財通 客戶擁內地帳戶享更高息
【高息股攻略】東方表行股息率13.9厘　估值不貴可逆市收息
【高息股攻略】東方表行股息率13.9厘　估值不貴可逆市收息
【高息股攻略】長江基建股息率5.8厘　派息連續增長24年　英國收入佔逾半
【高息股攻略】長江基建股息率5.8厘　派息連續增長24年　英國收入佔逾半