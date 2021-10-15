【人民幣定存】人民幣定存最高13.88厘 中資行鬥玩突擊

▲ 南商新推7天人民幣定存享13.88厘，膺冠絕全城高息王。

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重陽節前夕，颱風「圓規」突襲港，令本周僅得3個交易天，但人民幣定期存款的搶存戰未有遏止，全周共有5間大小行出招加息，包括南商勁加7天定存息3.88厘，新息率報13.88厘，頓變冠絕全城超高息，但優惠屬快閃，至10月28日止。而今天（10月15日）交銀香港亦加3個月年息至2.5厘。

全周最搶眼的是恒生 （00011） 突推3個月年息享2.8厘，建行亞洲亦迎戰還擊，新推7天短存有11厘。上商則加3個月短存，交銀香港更連環出擊，周初已新推半年及1年享2.18厘，入場費僅兩萬元（人民幣，下同）。

風暴突襲及重陽假後，今天離岸人民幣拆息續高企，3個月或以上拆息皆報逾3.3厘。此外，全球緊盯內地下周公布第三季GDP後，會否隨時降準，冀力挽第四季經濟。

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不過，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），本周卻狠削3個月年息，從2.68厘劈0.28厘，新息率報2.4厘，跟半年及1年期看齊，但進場費僅1元起。至於華僑永亨則加完又減。

經本周7行調整存息，當中5加1減。目前各存期的霸主，1個月年息以富邦的4.88厘居首。3個月呈雙冠王，恒生與富邦齊享2.8厘。半年是招商永隆的2.85厘稱王，1年則以富邦的2.8厘最高。惟論及存息鬥「登高」，則以南商的13.88厘，打破恒生7天享12厘，中資行膺冠絕全城高息王。

展望人民幣滙價，渣打料第四季人幣介乎6.4至6.6，期內或再上試6.36高位。

另一方面，全城聚焦下周一（18日）港交所推A股期貨，以及內地公布第三季國內生產總值（GDP），歐美資行如法國外貿銀行及花旗齊料升4.9%，高盛看升4.8%，野村估升4.7%。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，因應內地最新的限電措施及個別內房企業出現信貸危機，將內地第三季經濟增長預測降至4.9%，第四季預測亦降至4.5%，全年預測為8.2%。

惟陳正犖補充，內地經濟壓力加劇，變相令人行有機會擴大寬鬆政策，相信會頻密出招，例如︰或提前至本月再調低存款準備金率50個點子；又可能會將2022年部分按揭貸款額度，提早至今年第四季發放；亦有機會在2022年，把中期借貸便利利率（MLF）或1年貸款市場報價利率（LPR）機會調低0.25厘。

那邊廂，專家對內地第四季GDP預測，野村料升3%，高盛料升3.2%，花旗料升4.5%，恒生首席經濟師薛俊昇早前對媒體說料升5%。

至於內地今年全年GDP預測，巴克萊料放緩至6%，僅達總理李克強今年初的保守預期。野村料升7.7%，法國外貿銀行及高盛齊料升7.8%。另有5間機構估計可以「保8」︰IIMF、標普、渣打、恒生及美銀齊料升8%，暫以花旗最樂觀，料升8.2%。

而對明年內地GDP預測，外電早前引述花旗指，相信僅錄得4.9%升幅，美銀料升5.3%，高盛料升5.5%，IMF及渣打最牛齊料升5.6%。放眼較長，暫僅美銀對2023年有預測，料升5.8%。

內地今年首季GDP按年勁漲18.3%，次季升幅已急回至7.9%，分析指，第三季經濟增長下行壓力甚大。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源