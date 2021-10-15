【南韓疫情】改與病毒共存 新確診連續7日低於2000

多國面對新冠疫情持續多時，放棄確診「清零」策略改與病毒共存。南韓宣布連續7日的單日確診低於2,000宗，決定再延長防疫措施兩周後，將由下月起改行與病毒共存的策略。

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南韓防疫部門周五（15日）宣布，全國過去一日新增1,684宗確診，累計確診數字達33.9萬宗。南韓由上周六（9日）起，單日確診數字已經連續一周少於2,000宗。

新增個案中有1,670宗屬社區感染個案，其中首都圈佔近82.7%、即1,381宗個案。南韓另新增14宗輸入個案，大部分患者在隔離期間確診。

當局認為因應疫苗接種率上升，疫情已逐漸緩和。當局仍然會再延長社交距離等防疫措施兩周，但決定放寬限聚令。

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南韓國務總理金富謙同日召開會議期間指，他希望今次為政府最後一次調整防疫措施，社會於下月能分階段恢復日常秩序。

南韓政府將下周一（18日）至31日的兩周定為過渡期。南韓中央災難安全對策本部第一控制官李基日預計，政府暫時預計於11月1日改與病毒並存，但政府將同時參考接下來兩周的疫情數據，才作最終決定。

南韓早前也為改行與病毒共存策略，制定接種率需超過70%的條件。有防疫官員指出即使接種率達到7成，新接種民眾也需兩周時間產生抗體。政府其後預測南韓可提早一周，於本月第三周周末達到7成接種率。

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責任編輯：鄭錦玲