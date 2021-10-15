▲ 【零售股】莎莎國際9月底止次季港澳銷售彈16%、仍較疫情前跌69% 港澳門店按季淨減7間

莎莎國際 （00178） 公布截至9月30日的第二季銷售數據，期內總營業額約7.58億元，按年增9%，但較18/19財年同期跌61.7%，當中香港及澳門營業額約5.23億元，按年增16.2%，但較18/19財年同期跌69.7%；線上業務營業額約1.45億元，按年增33.7%，同時較18/19財年同期增68.1%。

續縮港澳門店數目、同店銷售按年升21.4%

截至今年9月底，香港及澳門門店為91間，較6月底淨減7間；內地為69間，按季增8間；馬來西亞約73間，按季減少2間；總數為233間，按季減少1間。期內，香港及澳門的同店銷售、每宗交易平均金額及交易宗數分別按年增21.4%、10.7%及6.3%。

內地客方面，莎莎國際稱，內地與澳門已恢復通關逾一年，惟疫情多次反覆， 當地每次即時加強入境管制，即影響集團銷售。第二季度，8月初及9月底發現的新型冠狀病毒確診個案，因疫情相對之前嚴重，實施的入境管制導致內地旅客量大幅度下挫，因此莎莎在澳門第二季內地客銷售僅回復至18/19財年同期水平的約35%。而內地與香港尚未恢復通關，所以本港的內地旅客銷售未有改善。

香港8月初本地客銷售明顯上升 再理順店舖網絡

莎莎提到，香港8月推出消費券，集團推出推廣優惠吸納消費動力，成功令8月首兩個星期的本地客銷售明顯上升；而澳門則在去年5月推出消費券造成高基數，以及今年8月初及9月底爆發較之前嚴重 的新冠疫情，故今年本地客銷售於第二季按年錄得負增長。

莎莎又稱，集團截至9月底的的手頭現金約2.86億元，足以應付日常運作所需，但較6月底的3.54億元有所減少，主要由於第二季錄得虧損，以及為澳門「十一黃金周」和第三季線上業務的購物高峰期預備存貨所致。

莎莎強調，集團會持續理順香港的店舖網絡，減低集團的整體成本和優化成本架構，務求盡快轉虧為盈及增強長遠盈利能力。

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