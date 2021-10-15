【Apple Music】傳Apple Music將登陸PS5平台　用戶發現音樂功能選項

▲ 據外媒《The Verge》最新報道，Apple Music或會登陸PS5，與Spotify一同提供服務。

Sony自去年11月推出遊戲主機PlayStation 5（PS5），惟PS5目前僅內置Spotify音樂串流服務。據外媒《The Verge》最新報道，Apple Music或會登陸PS5，與Spotify一同提供服務。

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報道指，有PS5用家在社交平台Reddit上發佈帖文指，發現PS5上的音樂選單中，新增了Apple Music的選項。不過用家又指出，該選項並不能使用，按了只會顯示「這個應用程式只能在 PS4 上操作」，這是當程式無法使用時的標準錯誤訊息。

事實上，蘋果已經與多個品牌合作，擴展蘋果的應用程式到其他平台，例如早前更為PS5玩家提供為期6個月的Apple TV+試用服務。另外，蘋果還在三星（Samsung） Smart TV上推出Apple Music。

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外媒估計，有關詳情將會在蘋果二場蘋果秋季發布會「Unleashed」Apple Event，即香港時間10月19日（下周二）凌晨1時正，同時公布與Sony合作的消息。

責任編輯：何子澄