▲ 【MIRROR】MIRROR六子12月音樂會 十萬The Club積分可換門票及後台合照

香港電訊 （06823） 旗下會員獎賞計劃及數碼務The Club宣布，為會員帶來《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會，請來6位人氣 MIRROR 成員同台表演。The Club更為會員帶來搶先獲得門票的方法。



《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》將於今年12月7及8日假香港會議展覽中心舉行，由六位超人氣MIRROR成員，包括Anson Kong（江熚生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui （呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、Jer Lau（柳應廷）及Keung To（姜濤）演出。



The Club會員可於指定日期內以Club積分兌換音樂會及後台合照門票各2張。會員更可於Club Shopping購物滿指定金額參加抽獎，有機會贏取音樂會及綵排門票各2張。此外，會員亦可透過社交媒體平台分享於The Club的換購體驗，以贏取音樂會門票1張。

詳情如下：

（1）100,000 Club積分兌換音樂會及後台合照門票各2張

由2021年10月18日早上11時起，The Club會員可於Club Shopping以100,000 Club積分兌換音樂會門票及後台合照門票各2張，以及限量海報2張。名額共10份。

獎賞：音樂會及後台合照門票各2張及限量海報2張（款式隨機發放）

日期：2021年12月7日（星期二）或2021年12月8日（星期三）

名額：共10份（每場獎賞各五份）

所需Club積分：100,000 Club積分

（2）Club Shopping購物淨額每滿港幣100元可參加大抽獎，多買多賞抽獎機會

有機會贏取音樂會及綵排門票各2張

The Club將於2021年10月18日至11月14日舉行四輪抽獎活動，The Club會員只需於每輪抽獎有效購物期內於Club Shopping購物每滿港幣100元（現金淨額），即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取音樂會及綵排門票各2張，以及限量海報2張。名額共50份。

（3）分享換購獎賞體驗 賞你音樂會門票及限量海報

獎賞：音樂會門票乙張，以及限量海報乙張（款式隨機發放）

日期：2021年12月7日（星期二）

名額：共40份

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