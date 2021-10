▲ 【MIRROR】MIRROR六子12月音樂會 十萬The Club積分可換門票及後台合照

香港電訊 (06823) 旗下會員獎賞計劃及數碼務The Club宣布,為會員帶來《網上行夢想系MOOV LIVE:Music On The Road》音樂會,請來6位人氣 MIRROR 成員同台表演。The Club更為會員帶來搶先獲得門票的方法。



《網上行夢想系MOOV LIVE:Music On The Road》將於今年12月7及8日假香港會議展覽中心舉行,由六位超人氣MIRROR成員,包括Anson Kong(江熚生)、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan Lui (呂爵安)、Ian Chan(陳卓賢)、Jer Lau(柳應廷)及Keung To(姜濤)演出。



The Club會員可於指定日期內以Club積分兌換音樂會及後台合照門票各2張。會員更可於Club Shopping購物滿指定金額參加抽獎,有機會贏取音樂會及綵排門票各2張。此外,會員亦可透過社交媒體平台分享於The Club的換購體驗,以贏取音樂會門票1張。

詳情如下:

(1)100,000 Club積分兌換音樂會及後台合照門票各2張

由2021年10月18日早上11時起,The Club會員可於Club Shopping以100,000 Club積分兌換音樂會門票及後台合照門票各2張,以及限量海報2張。名額共10份。

獎賞:音樂會及後台合照門票各2張及限量海報2張(款式隨機發放)

日期:2021年12月7日(星期二)或2021年12月8日(星期三)

名額:共10份(每場獎賞各五份)

所需Club積分:100,000 Club積分

(2)Club Shopping購物淨額每滿港幣100元可參加大抽獎,多買多賞抽獎機會

有機會贏取音樂會及綵排門票各2張

The Club將於2021年10月18日至11月14日舉行四輪抽獎活動,The Club會員只需於每輪抽獎有效購物期內於Club Shopping購物每滿港幣100元(現金淨額),即可獲得一次抽獎機會,有機會贏取音樂會及綵排門票各2張,以及限量海報2張。名額共50份。

(3)分享換購獎賞體驗 賞你音樂會門票及限量海報

獎賞:音樂會門票乙張,以及限量海報乙張(款式隨機發放)

日期:2021年12月7日(星期二)

名額:共40份

