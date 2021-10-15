【高息股攻略】恒生銀行9連升　本地銀行股收息好過內銀　享兩大催化劑

恒生銀行 （00011） 股價9連升，今再升近3%，收報148.3元，現價股息率3.9厘。本港銀行股今日也普遍上揚，主要受惠兩因素，更勝內銀。如錯過恒生銀行，港銀股收息還有以下選擇。

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銀行股連升多日，一是因憧憬基本面改善：聯儲局下月收水在即，息率預期向上，會帶動銀行淨息差擴闊，令銀行的盈利能力更佳。二是理財通產品快將推出，據報最快下周一（18日）公布批核名單，成為銀行股潛在上升趨化劑。

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大摩上月發表報告指，理財通對銀行正面，但短期影響有限，因加起來佔香港銀行總收入的0.5%至1.5%，對本地銀行如恒生、中銀香港 （02388） 和東亞銀行 （00023） 的影響要大於渣打銀行 （02888） 。長遠而言，財富管理業務則對所有銀行有利，可成正面增長動力。

港銀中，中銀香港最新股息率達4.9厘，加上背靠母公司中國銀行 （03988） ，於大灣區有廣泛據點的地理優勢，有望捕捉更多來自理財通的機遇。

港銀收息好過內銀？

內銀收息又如何呢？市場料內地或放寬銀行房貸審批，但富瑞發表報告，不認為內地房貸會明顯寬鬆，反之按揭或有微調。在9月社融增速遜預期後，該行相信10月社融增速將反彈，主要得益於政府債券發行，內銀板塊10月可能短綫反彈，明年看法則審慎。基於更佳的淨息差趨勢，偏好本港銀行股多於內銀股。

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記者：區嘉俊