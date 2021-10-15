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【有相睇】單位月租9000　望到海兼有新簇裝修　外區客即睇即搶租

股樓投資 17:18 2021/10/15

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租金開始上升，要搵平租盤不易。利嘉閣梁桂華說，屯門利寶大廈極高層D室，實用面積約234平方呎，一房間隔，享東南海景，近日以月租9,000元租出，實用呎租約38元。代理續說，租客為外區客，見單位擁海景，景觀開揚，加上裝修新簇，同時亦見幾枱客人有興趣，所以即睇即決定搶租。   

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據悉，業主於2020年6月，以約345萬元購入上述單位，以月租9,000元計，現可享約3.1厘的租金回報率。梁桂華續說，上述為屋苑本月首宗租賃成交個案，目前屋苑放盤量約1個，月租入場價為9,500元。 

值得留意的是，利寶大廈與麗寶大廈、萬寶大廈，合稱「置樂三寶」，皆因單位銀碼細，叫價400萬元以下，而且有一定承租力，所以吸引不少投資者購買。不過，置樂三寶放盤不多，而且是單幢樓設計，樓齡均逾30年。 

同場加映【溫股知新】絕密三寶 策略檢討  

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利寶大廈 利嘉閣 屯門

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