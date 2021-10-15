英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測

英國逐步放寬低風險國家旅客的入境規定。英國政府宣布，自10月24日起，已完成接種新冠疫苗或18歲以下旅客從低風險地區或國家入境時，只須在入境英格蘭後兩日內作快速病毒檢測。英國政府指，由於學校將開始上學期休假，認為新措施有助當地旅遊業發展。

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英國政府周四（14日）宣布，今個月24日開始，非紅色國家及地區名單之內的旅客只要已完成接種新冠疫苗或18歲以下，即無須做PCR新冠病毒檢測，只需在入境英格蘭兩日內做快速測試，節省旅客入境時間及成本。

英國政府續指，所有國際航班的旅客可透過私人檢測服務供應商購買快速測試，並需要拍攝及由供應商提供的私人預訂參考資料，並發送至供應商以驗證測結果。

國際旅客可以在本月22日起，預約在個別機場所設的檢測中心進行測試。一旦快速病毒測試結果呈陽性，旅客必須自我隔離及作PCR病毒檢測核實。

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衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，學校將開始上學期休假，英國民眾或會外遊，希望新措施為他們提供快捷輕鬆、便宜的方式出遊。運輸大臣夏博思（Grant Shapps）亦指，新措施希望能夠刺激旅遊業，進一步恢復國際旅遊。

現時有超過100個地區及國家被英國列為低傳染風險，包括巴西、香港、印度、土耳其及南非等，來自上述國家的已完成接種疫苗旅客可受惠新入境措施。

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責任編輯：郭麗明