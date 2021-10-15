【恒大3333】建行：恒大貸款餘額相對小 抵押充足兼沒有逾期

▲ 建行稱恒大在該行的貸款餘額相對較小，抵押充足

市場關注恒大 （03333） 對內銀資產質素的影響，建行 （00939） 於上交所投資者互動平台回答投資者提問時表示，一直堅持穩健審慎的風險偏好，恒大在該行的貸款餘額相對較小，抵押充足。截至目前，現有業務沒有逾期，整體風險可控。

建行又指，該行堅決貫徹落實國家政策要求，堅持「房住不炒」及「穩地價、穩房價、穩預期」的政策目標，有序推進房地產貸款集中度管控工作，嚴格執行差異化住房信貸政策。該行保持個人住房貸款平穩增長，令其在貸款總額中的佔比逐步下降。

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至於房地產調控政策對業績的影響時，建行稱，從短期看，房地產貸款集中度的調整，將一定程度影響建行個人住屋按揭的新增規模和佔比，但由於政策提供充份過渡期，現存超標部分將逐年消化，今年整體影響可控。長遠而言，政策有助防範和化解房地產市場的潛在風險，有利促進個人按揭區域和結構改善。

路透9月中旬報道，農行 （01288） 已經計提部分貸款損失準備，以審慎應對對恒大問題。同時，恒大另外兩大貸款行民生銀行 （01988） 和中信銀行 （00998） 準備延長部分恒大短期貸款的還款期限。

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