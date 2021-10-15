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【新冠檢測】華大基因第三季純利跌至少67%　受去年新冠業務收入高基數影響

股市 16:38 2021/10/15

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【新冠檢測】華大基因第三季純利跌至少67%　受去年新冠業務收入高基數影響

A股上市、本港新冠肺炎社區檢測中心服務承辦商之一的華大基因（深：300676）發布盈警，預計今年第三季純利為2.69億至3.49億元（人民幣，下同），按年跌66.88%至74.88%；每股純利約0.6562至0.8514元，去年同期則為2.6475元。

華大基因又預計，今年首三個季度營業收入50億元至53億元，按年下降約21.51%至25.95%；預計前三個季度純利13.55億至14.35億元，按年降46.96%至49.91%；每股純利約3.3138至3.5904元，去年同6.7924元。

華大基因解釋，全球新冠核酸試劑和檢測單價下降，公司主動戰略性調整相關產品結構與供應鏈策略，新冠業務收入較去年同期較高基數相比有所下降。華大基因又稱，剔除新冠業務變化情況，公司生育健康、多組學大數據服務與合成業務收入較去年同期基本持平；腫瘤防控、感染防控收入較去年同期實現增長；精準醫學綜合解決方案收入較上年同期穩健增長。

華大基因提到，公司持續加大研發投入，同時冀緊抓後疫情時代，加大常規業務海外拓展的產品儲備，期內公司針對多聯檢檢測、核酸快速檢測、不同變異 株檢測的市場需求所研發的相關檢測試劑盒。

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A股 華大基因（深：300676） 檢測中心 新冠肺炎
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