▲ 【恒大3333】財匯局調查恒大財務報表 質疑恒大、羅兵咸永道能否以持續經營評估

中國恒大 （03333） 債務瀕違約邊緣，香港監管機構介入。財務匯報局公布，就中國恒大有關持續經營的匯報展開調查，以保障公眾利益。財匯局表示，將就中國恒大2020年度帳目、2021年中期帳目財務報表展開查訊，並且對羅兵咸永道上年度帳目進行的審計展開調查。當局質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報準則」，以及核數師羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則。

財匯局表示，透過監察市場活動，在中國恒大2020年年度賬目、2021年中期賬目及羅兵咸永道2020年年度審計的核數師報告中，發現恒大有關持續經營匯報的充分性方面存在問題，同時接獲一宗與2020年年度賬目及2020年年度審計相關事項的公眾投訴。

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財匯局解釋，「適用財務匯報準則」的制定是基於當財務報表遵從這些準則時，可為投資者提供有關一家公司能夠繼續進行交易，並履行在到期日還款的責任的有用資料，這稱為持續經營會計基礎。

當局續指，當一家公司無法持續經營時，以持續經營會計基礎編制的財務報表可能無法向投資者提供有用的信息，而公司亦不得以此為基礎編制財務報表。在編制財務報表時，管理層必須判斷公司是否打算或別無選擇，停止交易或進入清盤程序。

財匯局主要針對恒大過去兩份帳目，現金等資產明顯少於流動負債水平，而且沒有就實施緩解計劃的影響之前或之後，是否會出現持續經營的重大不確定性作出明確聲明，而羅兵咸永道為2020年發出「無保留意見」的核數師報告，沒有提及持續經營的重大不確定性。

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