【虛擬銀行】ZA Bank開放「出糧 FastPass」申請至全港打工仔 合資格用戶可豁免1年手續費

本港虛擬銀行ZA Bank本周三（13日）宣布，現開放「出糧 FastPass」申請至全港打工仔 ，一旦成功申請，用戶更可以豁免 1 年手續費。

「出糧 FastPass」是亞洲首款每月提早 7 日免息出糧產品，以 3 大特色打造全新出糧體驗：

自主「 ZA 出糧日」 ：用戶可自選出糧日，最早可在原本出糧日前的 7 日取得月薪

免息提早出糧 ：由 ZA 出糧日起計算的 7 日內不設任何利息。7 日後，只要 ZA Bank 活期賬戶內有足夠結餘作自動扣賬，用戶就可以在當月享受免息提早出糧。

操作簡易，自動出糧還糧：一經App辦妥申請，用戶亦毋須更改出糧戶口，用戶只需透過 ZA Bank App 完成單次設定，便可以每月自動提早出糧及還糧。

「出糧 FastPass」早前已開放予 ZA Bank 員工、 其親友及部分特選用戶試用，另有逾 8,500 名用戶登記加入等候名單，冀望能體驗自主出糧。

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責任編輯：潘曉豐