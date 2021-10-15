【異動板塊】 內地鼓勵發展職業教育 教育行業迎轉機 股價大翻身

中共中央辦公廳及國務院辦公廳於周二（12日）晚上印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，為建設技能型社會培養人才。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁】

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內地推動現代職業教育發展，本港教育相關股隨即炒上，作為高等教育龍頭股的中教控股（00839）高見17.34元，最多升29.2%，收報15.72元，仍升17.1%。新高教（02001）報4.3元，升22.2%；中國東方教育（00667）報9.68元，升17.9%；希望教育 （01765）報1.55元，升19.2%；新東方（09901）報17.98元，升7%；宇華教育 （06169）報4.13元，升7.3%。

意見提出，到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%，職業教育吸引力和培養質量顯著提高。

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記者：郭秀慧