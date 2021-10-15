【機迷熱話】Switch OLED版主機日本銷量逾13.8萬部　料未來或會出現缺貨潮　

▲ Switch OLED版主機在開賣3天內，日本銷量已超越13.8萬部。

任天堂（Nintendo）最近推出Switch OLED新版遊戲機，又再次掀起購買熱潮。最近有數據指出，Switch OLED版主機在開賣3天內，日本銷量已超越13.8萬部。有日本分析師認為，受芯片短缺情況影響，新版主機在短期內或出現缺貨問題。

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Switch OLED版主機於上周五（8日）正式發售，售價為349美元（約2,715港元）。開賣不足一星期，該機已獲得不俗的銷售表現，較普通版Switch或Switch Lite主機更受消費者歡迎。據日本遊戲總合情報媒體Famitsu發布統計數據指，10月8至10日期間，Switch OLED版主機銷量達到138,409部。而上一週，普通版Switch主機日本銷量為32,792部，Switch Lite主機銷量為8,650部。

Famitsu指出，Switch將陸續在本年內發售《瑪利歐派對 超級巨星》、《真 女神轉生V》、《寵物小精靈 晶燦鑽石／明亮珍珠》等多款熱門遊戲，預計在年底前進一步刺激Switch銷量，主機將會持續供應不足。

責任編輯：李寶如