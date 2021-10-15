【CCL】CCL再回軟　最新報187.15點　中原︰料美國將縮減買債　七大指數齊跌　唯獨新界西樓價逆市企穩

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，市場預期美國聯儲局縮減買債，本港樓價出現短暫回軟。中原城市領先指數CCL報187.15點，按周跌0.94%。

黃良昇指，本周CCL八大指數中，唯獨新界西樓價逆市企穩。新界西CCL_Mass最新報175.62點，按周升1.09%，指數3周前創歷史新高後於高位反覆企穩。他解釋，《施政報告》發展北部都會區，利好新界西北樓市，預期新界西CCL_Mass繼續高位企穩。

而其他三區樓價則回軟。新界東CCL_Mass報200.51點，按周跌2.17%，跌幅屬48周以來最大。港島CCL_Mass報191.79點，按周跌3.30%，跌幅26周以來最大。九龍CCL_Mass報184.85點，按周跌0.69%，連跌5周共2.68%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.80點，按周跌1.22%。CCL(中小型單位)報187.67點，按周跌1.01%。CCL(大型單位)報184.42點，按周跌0.58%。

市場預期美國快將開始縮減買債，CCL四大整體指數齊回軟3周，CCL累跌1.78%，CCL Mass累跌1.83%，CCL（中小型單位）累跌1.65%，CCL（大型單位）累跌2.49%。黃良昇表示，10月底公布的CCL才開始反映《施政報告》對樓價的影響，展望CCL將於高位繼續爭持。

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