【騰訊700】騰訊正式合併搜狗 CEO王小川轉任騰訊顧問

▲ 騰訊正式合併搜狗 CEO王小川轉任騰訊顧問

搜狗CEO王小川向員工發出內部信表示，搜狗正式合併入騰訊 （00700） ，自己將卸任搜狗CEO一職，接受騰訊營運長任宇昕代表公司發出的邀請，受聘為騰訊集團顧問。

市監局7月批准騰訊私有化搜狗，可見【下一頁】

王小川在內部信中表示，自騰訊發出初步收購邀約至今已經歷了383天，通過充分優化的整合方案，目前搜狗業務和團隊的調整已經基本就位，從今天開始，搜狗將融入騰訊大家庭，向新而行，共赴山海，未來，搜狗搜索、輸入法、PC瀏覽器等核心產品將繼續保持搜狗品牌運營，同時搜狗引以為傲的搜索技術與AI能力，也將加入到騰訊業務，有機會為社會創造更大的價值。

王小川表示，自己從2010年8月10日起成為搜狗CEO到現在，已經4083天，而從2000年9月1日加入搜狐起起，已經7714天，這21年裡與搜狐、搜狗同仁並肩前行、激情奮鬥，一起書寫了太多故事，歷歷在目。

搜狗於去年9月宣布與騰訊旗下公司簽署最終的私有化協議，今年9月搜狗發佈公告稱與騰訊完成合併，搜狗將成為騰訊控股間接全資子公司，並完成退市，之後作為存續公司繼續運營。

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編輯：曾樂詩