惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市

疫情下市民對新鮮食材愈來愈講究，惠康宣布新概念惠康「鮮」級市場Wellcome Fresh進駐西寶城，Wellcome Fresh佔地5萬呎，成為全港最大的超級市場，當中有超過15,000款來自本地的全新產品及新鮮食材供顧客選購。除此之外，Wellcome Fresh亦設有食街，當中涵蓋了不同國家的美食，讓市民可以即買即食。

惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻表示，Wellcome Fresh與其他惠康超級市場最大的分別是新鮮食材的不同，品種變得繁多，價錢也實惠，與此同時，店內提供散裝貨品讓市民採購。李昭韻又指，Wellcome Fresh的員工會與顧客有互動，為顧客帶來超市與市集的雙重體驗。

Wellcome Fresh共有14個專區，3大鮮活食材專區包括新鮮蔬果、肉類和海鮮，為市民提供從世界各地搜羅的多款時令及優質的新鮮食材。在烘焙區、乾果和果仁區以及本土零食區方面則提供一系列香港製造的本土特色食品，大部份產品更提供網上訂購。而食街則涵蓋了8個不同熟食區域，切合生活繁忙的香港人所需。

在新鮮蔬果專區上，Wellcome Fresh精選世界各地的蔬果，例如：空運Saveol法國蕃茄、紐西蘭牛油果、全港獨家出售的澳洲朱古力臍橙等。與此同時，Wellcome Fresh亦特意引入了本土耕種的蔬菜、有機區，以及水耕栽培區，以滿足對健康飲食有需求的市民。另外，有別於一般做法，店內提供大量散裝蔬果，讓市民能按自己所需購買適當的份量。

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作為主打之一的海鮮專區，Wellcome Fresh提供超過100款生猛海鮮及超過80款來自世界各地急凍及冰鮮海鮮，如挪威海埔野生原隻皇帝蟹、日本的優質帶子等，而且每日更有手打鯪魚肉。再者，店內更設有海鮮配搭服務，及駐場師傅提供烹飪服務，以協助市民減少烹調及選購的時間。

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而鮮肉區則主打每日新鮮屠宰豬肉，當中包括於本地飼養、無荷爾蒙添加的黑毛豬。除此之外，Wellcome Fresh亦提供來自世界各地、有機、無荷爾蒙或激素添加的肉類，如日本鹿兒島和牛、白豚及若雞等。與此同時，Wellcome發售一系列來自澳洲的慢煮翻熱食品包，和多款日本翻熱食品，只需簡單烹調加熱，即可製成，以節省時間。

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離開鮮活食材區，市民會到達Wellcome Fresh首度引入的食街，當中包括由Urban Bake & Take主理的烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花,、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區，而店內更設有區域讓顧客即場品嚐美食。除此之外，當然少不了多個食品和日常生活區域，當中包括急凍肉類、海鮮和食品區域、香港製造麵食區域、烘焙食材和用品區域、美酒和飲品區域、惠康品牌Meadows專區、10元專區、素食專區、寵物專區等，全面照顧市民所需。另一方面，Wellcome Fresh的營業時間由上午7時30分至晚上11時，照料到繁忙香港人不同的日程。

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為慶祝全新開幕，Wellcome Fresh於10月16日至22日期間推出限定驚喜福袋，顧客可以以20元帶走價值超過300元的產品，每日限額100個，數量有限，售完即止。另外，現場亦設有幸運輪，只要凡購物滿120元，即可參加抽獎，贏取精美禮物。

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責任編輯：羅浩濂