【戲迷福音】 嘉禾大埔今午開始試業　配備4K投影機、提供377個座位（多圖）

▲ 「嘉禾大埔」推出限定1元爆谷優惠。

嘉禾院線不斷擴充，位於大埔超級城的「嘉禾大埔」今日下午正式試業，戲院主題設計富有Glamping特色。因應新戲院開幕， 「嘉禾大埔」更推出限定1元爆谷優惠。

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位處大埔超級城的「嘉禾大埔」今日下午3時起試業。嘉禾大埔設有4個影廳，共提供377個座位，當中配備4K投影機及嘉禾院線獨有配備之D-BOX動感座位，更成為新界東北首間D-BOX動感影院。

嘉禾大埔更採用Glamping特色的戲院主題設計，戲院大堂化身露營區，而四個影院則配上「世界級」自然風貌包括「冰山」、「沙漠」、「雨林」、「極光」四大元素。 同時，為嘉禾全線更有全新形象短片、觀影提示短片及創作主題曲，均是由本地跨媒體創作歌手星星兔 Sing Sing Rabbit 設計。

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嘉禾大埔戲迷於指定期內成為嘉禾院線會員，更可得到由星星兔Sing Sing Rabbit親自設計的獨家限量會員卡。同場更加碼限定1 元爆谷優惠，由即日開始，顧客於優惠期內到嘉禾大埔購買任何樽裝飲品２枝，即可享有優惠價1元以換購爆谷一份。

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責任編輯：葉泳珊

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