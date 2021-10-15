  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戲迷福音】 嘉禾大埔今午開始試業　配備4K投影機、提供377個座位（多圖）

商業 15:54 2021/10/15

分享：

「嘉禾大埔」推出限定1元爆谷優惠。

嘉禾院線不斷擴充，位於大埔超級城的「嘉禾大埔」今日下午正式試業，戲院主題設計富有Glamping特色。因應新戲院開幕， 「嘉禾大埔」更推出限定1元爆谷優惠。

【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決

位處大埔超級城的「嘉禾大埔」今日下午3時起試業。嘉禾大埔設有4個影廳，共提供377個座位，當中配備4K投影機及嘉禾院線獨有配備之D-BOX動感座位，更成為新界東北首間D-BOX動感影院。

嘉禾大埔更採用Glamping特色的戲院主題設計，戲院大堂化身露營區，而四個影院則配上「世界級」自然風貌包括「冰山」、「沙漠」、「雨林」、「極光」四大元素。 同時，為嘉禾全線更有全新形象短片、觀影提示短片及創作主題曲，均是由本地跨媒體創作歌手星星兔 Sing Sing Rabbit 設計。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

嘉禾大埔戲迷於指定期內成為嘉禾院線會員，更可得到由星星兔Sing Sing Rabbit親自設計的獨家限量會員卡。同場更加碼限定1 元爆谷優惠，由即日開始，顧客於優惠期內到嘉禾大埔購買任何樽裝飲品２枝，即可享有優惠價1元以換購爆谷一份。

【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

相關文章

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
今日
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
今日
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
2021/10/14
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【Lego】Lego消除產品性別偏見　不再貼「適合女孩或男孩」性別標籤
2021/10/14
【Lego】Lego消除產品性別偏見　不再貼「適合女孩或男孩」性別標籤

你可能感興趣

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
今日 10:04
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
今日 12:56
【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
17:07 2021/10/14
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
電影院 4K 大埔 露營 大埔超級城 Tai Po Mega Mall

下一篇文章

【勞動力】勞動力過於短缺　日本企業紛紛取消退休年齡限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）