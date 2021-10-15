【ET講股通】梁耀康：資金輪流炒模式重啓（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開224點，開市後恒生指數一度轉跌，再以全日最高位收市，重上25,000點關，收報25330點，升368點，成交1796億元。恒生科技指數升1.9%，報6318點。美團 （03690） 升逾4%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、比亞迪 （01211） 升逾7%；中遠海控 （01919） 逆市跌近一成。港股後市如何，獨立股評人梁耀康（Dave）於「ET講股通」為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 科技股支撑恒指接近高開

02：20 - 科技股美團 （03690） 、騰訊 （00700） 撑起恒指一半升幅

02：50 - 科技股短期內憂慮不大？

03：22 - 恒指可大升？

05：12 - 港股今日焦點：可乘內地新政策買入教育股？

07：18 - 短綫可留意汽車、光復股？談長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175）

09：20 - 短綫可持股力勁科技 （00558） ？也談比亞迪 （01211）

11：45 - 光復股要保持謹慎取態？

13：03 - 美國「收水」匯控 （00005） 較強勢？

14：04 - 金價、銀價上漲 談紫金礦業 （02899） 、周大福 （01929）

18：46 - 科技股揀港股定外圍股？

19：47 - 異動股思摩爾國際 （06969） 可考慮？

20：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 中線可轉好？

22：55 - 觀眾問股：中國有色礦業 （01258） 有機會轉勢？

26：14 - 觀眾問股：中國石油 （00857） 有楓會再升？

28：50 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景如何？

31：02 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 有機會破頂？

19：47 - 資金流入體育用品股 談安踏體育（二百） （02020）

33：58 - 觀眾問股：亞迪電子 （00285） 買賣策略

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恒指全日升368點，收報25330點。大市總成交1,796億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股早市一度受壓，主因官媒批評富途等互聯網券商，監管憂慮再現，惟受惠上證回穩，港股低位獲承接。美團 （03690） 升4.4%至280.8元，騰訊 （00700） 升2.6%至495.6元，力撑恒指向上。

外圍科技股強勢，有利港股獲支持，惟未宜對指數有太大寄望，主因內地數據未符預期，僅M2增速一項較佳，市場流動性未必支持恒指再上。

教育股不宜沾手 汽車光伏強者恒強

資金輪洗炒模式再現，教育股急彈。國務院推出政策鼓勵在職教育，中教控股 （00839） 升17.1%至15.72元。惟不建議追入教育板塊，參照香港經驗，在職教育市場空間有限，在K12業務全面受限下，教育股前景未見扭轉。是日升浪反提供逃生門。

資金重新流入汽車、光伏板塊。長城汽車 （02333） 升7.8%至33.3元，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 亦可留意。比亞迪若突破277.4元，可望上試295元、300元以上。小型股可留意力勁 （00558） ，股價升9.4%至19元。信義光能 （00968） 升6.4%至15.9元，福萊特玻璃 （06865） 升8.9%至38元，惟光伏股強勢不如汽車股，失守上升軌宜止蝕。

炒作美債息續升，滙豐 （00005） 升2.4%至46.05元。銅價、金價抽升，紫金礦業 （02899） 升7.6%至11.04元，上望12至13元。俄鋁 （00486） 升6.3%至8.71元。周大福 （01929） 升11.9%至18.4元，最新公布零售數據理想，亦可留意，上望20元以上，待回落至17元多上車。

科技股方面，美國科技股值博勝香港科技股。

思摩爾 （06969） 升9.8%至37.1元，惟政策因素難料，不覺吸引。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、阿里巴巴、中國有色礦業、中石油、平保、吉利、安踏、舜宇︰立即觀看】

《石Sir午市閒談》今日推介吉利 （00175） 【按此】

《ET午市精點》李偉傑評市論股推介港交所 （00388） 【按此】

《ET開市直擊》黃偉豪談電力股、航運股解答投資者疑難【按此】

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