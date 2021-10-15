  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (五) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：資金輪流炒模式重啓（附Time code）

股市 17:38 2021/10/15

分享：

港股今日高開224點，開市後恒生指數一度轉跌，再以全日最高位收市，重上25,000點關，收報25330點，升368點，成交1796億元。恒生科技指數升1.9%，報6318點。美團  （03690）  升逾4%；吉利  （00175）  、長汽  （02333）  、比亞迪  （01211）  升逾7%；中遠海控  （01919）  逆市跌近一成。港股後市如何，獨立股評人梁耀康（Dave）於「ET講股通」為你分析。

Time code：
00：00 - 港股市況速覽 科技股支撑恒指接近高開
02：20 - 科技股美團 （03690） 、騰訊 （00700） 撑起恒指一半升幅
02：50 - 科技股短期內憂慮不大？
03：22 - 恒指可大升？
05：12 - 港股今日焦點：可乘內地新政策買入教育股？
07：18 - 短綫可留意汽車、光復股？談長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175）
09：20 - 短綫可持股力勁科技 （00558） ？也談比亞迪 （01211）
11：45 - 光復股要保持謹慎取態？
13：03 - 美國「收水」匯控 （00005） 較強勢？
14：04 - 金價、銀價上漲　談紫金礦業 （02899） 、周大福 （01929）
18：46 - 科技股揀港股定外圍股？
19：47 - 異動股思摩爾國際 （06969） 可考慮？
20：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 中線可轉好？
22：55 - 觀眾問股：中國有色礦業 （01258） 有機會轉勢？
26：14 - 觀眾問股：中國石油 （00857） 有楓會再升？
28：50 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景如何？
31：02 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 有機會破頂？
19：47 - 資金流入體育用品股　談安踏體育（二百） （02020）  
33：58 - 觀眾問股：亞迪電子 （00285） 買賣策略 

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3082337

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：後市四大懸念（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/12
【ET講股通】孫運喜：後市四大懸念（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：新經濟股大反擊（附Time code）
2021/10/11
【ET講股通】梁耀康：新經濟股大反擊（附Time code）
【ET講股通】梁耀康：收集內險股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/08
【ET講股通】梁耀康：收集內險股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：4大推高港股因素（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/07
【ET講股通】梁耀康：4大推高港股因素（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：債息來襲（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/06
【ET講股通】孫運喜：債息來襲（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
股票 港股

下一篇文章

【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心　憂恒大財政狀況增複雜性、傳廣東省政府叫停
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光
【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光
【美股期貨】歐美股市續升　道指期貨升126點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】歐美股市續升　道指期貨升126點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【富途捱批】官媒點名質疑個人信息收集欠安全　富途美股跌12%、老虎證券跌21%
【富途捱批】官媒點名質疑個人信息收集欠安全　富途美股跌12%、老虎證券跌21%
【恒指夜期+ADR】內地11月1日《個人信息保護法》迫近　中概金融股齊跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】內地11月1日《個人信息保護法》迫近　中概金融股齊跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升368點全日高位收　吉利、長汽、比亞迪齊升逾7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升368點全日高位收　吉利、長汽、比亞迪齊升逾7%（不斷更新）