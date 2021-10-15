【ET講股通】梁耀康：資金輪流炒模式重啓（附Time code）

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【恒大3333】越秀據報放棄收購灣仔恒大中心 憂恒大財政狀況增複雜性、傳廣東省政府叫停
港股今日高開224點，開市後恒生指數一度轉跌，再以全日最高位收市，重上25,000點關，收報25330點，升368點，成交1796億元。恒生科技指數升1.9%，報6318點。美團 （03690） 升逾4%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、比亞迪 （01211） 升逾7%；中遠海控 （01919） 逆市跌近一成。港股後市如何，獨立股評人梁耀康（Dave）於「ET講股通」為你分析。
Time code：
00：00 - 港股市況速覽 科技股支撑恒指接近高開
02：20 - 科技股美團 （03690） 、騰訊 （00700） 撑起恒指一半升幅
02：50 - 科技股短期內憂慮不大？
03：22 - 恒指可大升？
05：12 - 港股今日焦點：可乘內地新政策買入教育股？
07：18 - 短綫可留意汽車、光復股？談長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175）
09：20 - 短綫可持股力勁科技 （00558） ？也談比亞迪 （01211）
11：45 - 光復股要保持謹慎取態？
13：03 - 美國「收水」匯控 （00005） 較強勢？
14：04 - 金價、銀價上漲 談紫金礦業 （02899） 、周大福 （01929）
18：46 - 科技股揀港股定外圍股？
19：47 - 異動股思摩爾國際 （06969） 可考慮？
20：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 中線可轉好？
22：55 - 觀眾問股：中國有色礦業 （01258） 有機會轉勢？
26：14 - 觀眾問股：中國石油 （00857） 有楓會再升？
28：50 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景如何？
31：02 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 有機會破頂？
19：47 - 資金流入體育用品股 談安踏體育（二百） （02020）
33：58 - 觀眾問股：亞迪電子 （00285） 買賣策略
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欄名 : ET講股通